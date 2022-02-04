Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Хабаровском крае сообщает, что за сутки госпитализировано 166 человек. С учетом доминирования штамма «омикрон» и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.

На ИВЛ находится 46 человек, на кислородной поддержке – 728 человек.

Показатель тестирования – 470,4 на 100 тыс.населения.

В регионе выздоровели 197 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 127 477 Выявлено 706 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Доля госпитализаций составляет23,5%.

На лечении с COVID-19 находится 7 393 пациента, 1329 стационарно, 6 064 амбулаторно.

В регионе развернуто 2511 коек, загруженность 52,93%, свободно в крае 1182 койки.

В Хабаровском крае скончалось 4 пациента, у всех был получен положительный результат теста на COVID-19. По данным ЗАГС умерло 60 человек.

Привито от коронавирусной инфекции 623 888 человек, полностью завершили вакцинацию 578 251 человек. Ревакцинировано 102 019 жителей.