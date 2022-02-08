Дата | 08.02.2022 В рубриках: Происшествия
Занятия возобновлены в 8 учреждениях.
В 6.39 на электронную почту ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступило анонимное сообщение о минировании школ в Хабаровске. Экстренные службы оповещены незамедлительно, проводятся проверки зданий.
Как рассказали в городском управлении образования, учебный процесс в 70 образовательных заведениях скорректирован из-за письма с угрозами . Родители и учащиеся оповещены о том, что уроки возобновятся, как только спецслужбы закончат проверку
Эта запись была опубликована 08.02.2022в 11:49. В рубриках: Происшествия.
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