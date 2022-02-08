Занятия возобновлены в 8 учреждениях.

В 6.39 на электронную почту ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступило анонимное сообщение о минировании школ в Хабаровске. Экстренные службы оповещены незамедлительно, проводятся проверки зданий.

Как рассказали в городском управлении образования, учебный процесс в 70 образовательных заведениях скорректирован из-за письма с угрозами . Родители и учащиеся оповещены о том, что уроки возобновятся, как только спецслужбы закончат проверку