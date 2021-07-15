15 июля 2021 года в 10.09 (хбр) на пульт пожарной охраны поступила информация о возгорании в детском саду «Родничок» по улице Краснореченская, 187а города Хабаровск. Подразделения пожарной охраны незамедлительно выехали на вызов по повышенному номеру.

По прибытию первого пожарного расчета было установлено, что из помещения идет дым. В ходе проведения разведки установлено, что произошло замыкание в электрощите на первом этаже. Благодаря слаженной работе огнеборцев пожар удалось ликвидировать подручными средствами в 10.24 (хбр) на площади 5 кв. м.

До прибытия пожарных расчетов персоналом детского сада была организована эвакуация детей. На улицу вышло 200 детей и 26 человек работников учреждения.

К реагированию на вызов было задействовано 23 человека личного состава и 7 единиц техники.

Причины возгорания будут установлены в ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России.