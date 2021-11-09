Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По информации следствия, в утреннеевремя 9 ноября 2021 года на 47 км трассы г. Комсомольск-на-Амуре – г. Амурскпроизошло дорожно-транспортное происшествие с участием муниципального пассажирского автобуса рейса № 103 «с. Вознесенское – г. Амурск», а именно, водитель не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего произошел съезд в кювет и опрокидывание автобуса на бок. По предварительным данным в результате случившегося шесть пассажировобратились за медицинской помощью. Один из пассажиров – женщина 1987 г.р. – госпитализирована в Амурскую центральную районную больницу, остальные направлены на амбулаторное лечение.

В ходе проверки проводится комплекс следственных и процессуальных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.