В 2022 году, как и в предыдущие семь лет, в Хабаровском крае будут действовать налоговые каникулы для начинающих индивидуальных предпринимателей, занятых в приоритетных для экономики региона отраслях.

Налоговые каникулы — установленный законом срок, в течение которого можно применять нулевые налоговые ставки. Предпринимателям, применяющим упрощенную систему налогообложения, налоговые каникулы дают право не уплачивать налог и авансовые платежи в течение двух лет, начиная с года регистрации ИП (налоговая ставка – 0%). Минимальный налог они также не платят. А предпринимателям, применяющим патентную систему налогообложения (ПСН), не нужно оплачивать первые два патента. При этом надо соблюдать принцип непрерывности ПСН: между сроком действия первого и второго патента не должно быть перерыва.

— Нулевая налоговая ставка установлена для индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН и занятых в приоритетных для экономики края видах деятельности. В краевом перечне 16 таких видов деятельности, среди которых производство пищевых продуктов, одежды, производство машин и оборудования, услуги парикмахерских и салонов красоты и др. Список видов деятельности по патентной системе – более обширный: в нем 26 наименований, — рассказали в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства края.

В ведомстве также напомнили: чтобы уйти на налоговые каникулы, предпринимателю не требуется уведомлять налоговую службу. Законом вообще не предусмотрена никакая специальная процедура. Единственное, что надо знать и строго соблюдать, — это условия предоставления налоговых каникул, установленные Законом Хабаровского края «О региональных налогах и налоговых выплатах в Хабаровском крае» от 10.11.2005 № 308.

В 2020 году налоговыми каникулами в Хабаровском крае воспользовались 202 начинающих предпринимателя. Объем налоговых льгот составил более 6,5 млн рублей. В целом их объем в 2020 году превысил 71,5 млн рублей. Налоговыми преференциями воспользовались 369 налогоплательщиков.

Подробную информацию о налоговых каникулах и условиях их применения можно получить в органах налоговой службы. Телефон горячей линии: 8-800-222-22-22.