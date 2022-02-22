Дата | 22.02.2022 В рубриках: Общество
Двое из них несовершеннолетние, один совершеннолетний. Вооружившись баллончиками с краской, вандалы нанесли на стены подземного перехода несуразные надписи, имена и различные знаки, чем напрочь испортили вид строения. «Художества» были зафиксированы камерами видеонаблюдения, установленными в переходе в прошлом году. О выходке участников инцидента сообщили родителям. Часть надписей хулиганы смыли. Это тоже зафиксировали камеры видеонаблюдения. Тем не менее, в связи с происшедшим, правоохранительные органы проводят проверку.
Эта запись была опубликована 22.02.2022в 15:27. В рубриках: Общество.
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