Двое из них несовершеннолетние, один совершеннолетний. Вооружившись баллончиками с краской, вандалы нанесли на стены подземного перехода несуразные надписи, имена и различные знаки, чем напрочь испортили вид строения. «Художества» были зафиксированы камерами видеонаблюдения, установленными в переходе в прошлом году. О выходке участников инцидента сообщили родителям. Часть надписей хулиганы смыли. Это тоже зафиксировали камеры видеонаблюдения. Тем не менее, в связи с происшедшим, правоохранительные органы проводят проверку.

Эта запись была опубликована 22.02.2022в 15:27. В рубриках: Общество.