Михаил Дегтярев выступил перед депутатами Законодательной думы региона с ежегодным отчетом о работе регионального правительства. В своем докладе он сообщил об достигнутых результатах по основным социально-экономическим направлениям, а также обозначил перспективы на будущее. В том числе, глава региона уделил внимание проектам, которые реализуются в рамках флагманской инициативы «Край притяжения. Туризм в удовольствие». По его мнению сложившаяся геополитическая ситуация открывает новые возможности для отрасли.

— При поддержке федерального центра мы продолжаем работу над созданием туристических «магнитов»: самой протяженной набережной на Востоке России, яхтенной лагуны, аквапарка с гостиницей. Для любителей активного отдыха в пригороде Хабаровска будет построен спортивно-туристический комплекс «Хехцир». В сентябре проведем Всероссийский туристический форум, — сообщил глава региона.

Что касается ближайших планов, то губернатор упомянул о новом проекте «Отдыхаем в крае». Ее старт он анонсировал в начале текущей недели на заседании оперативного штаба по повышению устойчивости экономики региона в условиях санкций. Главная задача — разработка доступных путешествий по региону для жителей края.

Также Михаил Дегтярев рассказал о реализации проекта «детский кешбэк». В рамках программы лояльности родители могут приобрести путевки загородные центры и оздоровительные лагеря с возвратом 50% от стоимости поездки.

— На реализацию программы «Детский кешбэк» федеральное правительство запланировало порядка 7,5 млрд рублей. По последним данным по всей стране приобретено уже 130 тысяч путевок в детские лагеря, а родителям вернулось 2 млрд рублей. Активно идут продажи и в Хабаровском крае. На этой неделе началась реализация путевок на третью и четвертую смены. Помимо кешбэка предусмотрена и региональная компенсация. Она будет действовать на путевки только в краевые загородные центры, — отметила министр туризма края Екатерина Пунтус.

По ее словам, сейчас решается вопрос, как родители смогут получить региональную выплату. Разработкой механизма занимается министерство образования и науки края.

Добавим, путевки с кешбэком для детей можно приобрести до конца августа, отправиться на отдых дети смогут уже с 1 мая и вплоть до 30 сентября.