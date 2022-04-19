22 апреля в 19:00 Дальневосточная государственная научная библиотека присоединится к ежегодной Всероссийской акции «Библионочь-2022».

Впервые «Библионочь» посвящена дальневосточной тематике и приурочена к 150-летию со дня рождения выдающегося исследователя Владимира Клавдиевича Арсеньева. Её название — «Мир, который открыл Арсеньев».

Активности пройдут в четырёх зданиях библиотеки.

В здании ДВГНБ (ул. Муравьёва-Амурского, 1), гостей ждут фотозоны, вокальные номера, квесты, интеллектуальные игры и «Неизвестный Арсеньев» — фильм хабаровских документалистов В. Д. Василиненко и А. М. Самойлова.

Международный информационный центр (ул. Тургенева, 74) проведёт мастер-классы, среди которых занятие по корейской каллиграфии, интерактивный киоск-квиз, фото- и книжная выставки.

В Центре консервации документов и изучения книжных памятников (ул. Калинина, 77а) устроят путешествие по страницам книжных сокровищ — от громадных старинных фолиантов с медными застёжками до изданий величиной со спичечную коробку. Также гостей ждёт мини-выставка уникальных книг с автографом В. К. Арсеньева.

На площадке Хабаровского регионального центра с доступом к ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (Истомина, 57) пройдёт выставка фарфоровых кукол и миниатюрной мебели, вернисаж художника Валерия Дубровского, мастер-класс по изготовлению книжных закладок. Также представится шанс стать принять участие в оцифровке печатных изданий на книжных планетарных сканерах «Из истории в цифру».