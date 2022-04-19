На состоявшемся сегодня заседании оперштаба по повышению устойчивости экономики региона в условиях санкций под председательством губернатора края был также поднят вопрос реализации проектов жилищного строительства.

Глава региона уверен: несмотря на санкционное давление, строительство, особенно жилищное, должно оставаться одним из драйверов роста экономики.

— Спрос на новое жилье в крае по-прежнему очень высок. Первостепенное внимание мы должны уделять объектам, которые уже находятся «под стройкой». Поэтому очень важно оперативно запускать и контролировать реализацию всех мер государственной поддержки. И речь здесь идет прежде всего о банковских услугах, — отметил Михаил Дегтярев.

В настоящий момент в стадии строительства находится 794 тысяч кв. м. жилья. Из них 314 тысяч «квадратов» краевой минстрой планирует сдать в этом году. Так, в первом квартале введено в эксплуатацию почти 72 тысячи кв. м. При этом более 60 процентов – это объекты индивидуального жилья: люди все чаще отказываются от проживания в многоквартирных домах в пользу частных домовладений. Флагманский проект малоэтажного строительства «Дом Дальневосточника» на компактно расположенных земельных участках, призван поддержать эту тенденцию.

Согласно разработанной министерством строительства региона единой концепции граждане смогут выбрать участок – 5, 10 и 15 соток – для возведения своего дома. Земля будет предоставляться на выделенных под «Дом Дальневосточника» площадях, которые уже обеспечены необходимой инфраструктурой. В ближайшее время проектировщики представят сразу несколько типовых проектов жилых домов разной площади: от 75 «квадратов» и выше. Это позволит будущим владельцам подобрать наиболее подходящий для себя и своей семьи вариант.

Не остался без внимания и вопрос влияния санкций на строительный сектор. Однако, по словам министра строительства Олега Сутурина, помимо господдержки — субсидий и льготного кредитования, — все больше застройщиков адаптируется к введенным ограничениям за счет импортозамещения. Произведен ряд замен зарубежного оборудования на отечественный аналог. Например, одна из компаний перешла на распределители потребления тепловой энергии и вентиляционное оборудование российского производства.