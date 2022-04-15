По поручению Михаила Дегтярева правительство края совместно с муниципалитетами разворачивает кампанию по предоставлению жителям края свободных участков земли под дачи и огороды. Накануне в пригороде Хабаровска недалеко от села Дружба специалисты Хабкрайкадастра начали межевание одного из пилотных наделов общей площадью 3 гектара. Его поделят на 42 участка по 6 соток каждый. Работы проведут бесплатно, после чего земли в порядке очереди, формирующейся по заявкам, раздадут населению.

Как рассказал заместитель министра имущества края Ринат Мазитов, это лишь один из примеров того, как власти решают задачу по поиску земель.

— После межевания поля земельные участки будут поставлены на учет и станут собственностью Хабаровского края. Тогда мы разместим информацию о них в нашем общем реестре участков, выложенном на официальном сайте. После этого граждане смогут, подав документы, оформить их в аренду на срок до 3 лет с последующим правом выкупа. У нас действует единый порядок, установленный законом, по которому будут оформляться все подобные участки, — сообщил замминистра.

Он отметил, что в данном случае земля может быть использована только для обустройства огородов, то есть на ней разрешается возводить лишь хозяйственные постройки. Само поле, где будут разбиты участки, находится недалеко от села Дружба вдоль автомобильной трассы. Мимо ходит районный автобус.

— Надо понимать, что мы показали лишь один из вариантов земель, который у нас в работе. Сейчас по краю запущена большая кампания по выявлению и оформлению неиспользуемых участков, ее постараемся завершить до конца апреля. Среди земель есть готовые места в дачных кооперативах, есть свободные поля, другие территории. Уже сейчас речь идет о 3078 участках в 11 районах региона, которые будут предложены людям. И эта цифра не окончательная. Что касается спроса, то он есть. Только от хабаровчан поступило около 200 заявок, — пояснил Ринат Мазитов.

Все операции с государственной землей имеют возмездную основу, поэтому при аренде нужно понимать, что за пользование будут выставляться платежи. Однако, как заметил Ринат Мазитов, они рассчитываются от кадастровой стоимости, поэтому носят почти символический характер – на краевые земли в среднем 300 рублей, а на муниципальные – примерно 1 тысяча рублей за 6 соток в год. Для огородничества земля предоставляется без проведения торгов. Отличие же в том, что на участке для садоводства можно построить жилой дом.

Также у Росреестра есть мобильное приложение, используя которое можно по координатам найти интересующий земельный участок, посмотреть его характеристики и многое другое. Оно доступно для скачивания во всех мобильных сервисах, предоставляющих ПО.