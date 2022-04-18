Губернатор края Михаил Дегтярев подписал соглашение по сдерживанию цен на продукцию между региональным правительством и птицефабрикой «Комсомольская» в ходе своей рабочей поездки в город Юности.

В настоящее время предприятие является одним крупнейших и современных в крае. За последние 10 лет его производительность увеличена в 2,5 раза и составляет 136 млн яиц в год, а это почти 400 тысяч в сутки.

— Обеспечение продовольственной безопасности региона – наша стратегическая задача. Как сказал Президент России Владимир Владимирович Путин: «За последние годы российский агропромышленный комплекс набрал высокие, опережающие темпы и укрепляет свои позиции как современная, высокотехнологичная отрасль с хорошим потенциалом качественного роста». Яркое этому доказательство – птицефабрика «Комсомольская», — отметил глава региона.

Благодаря полученному в 2017 году статуса резидента ТОСЭР «Комсомольск» на предприятии реализуется инвестпроект по модернизации сельскохозяйственного комплекса по выращиванию птицы.

Кроме этого, фабрике оказывается господдержка на федеральном и региональном уровнях. В результате чего здесь проведена модернизация цехов промышленного содержания кур-несушек, рассчитанного на 70 тысяч голов птицы, а также сортировки яиц и убойного цеха. В прошлом году начато проектирование масштабного строительства нового комбикормового завода производительностью 100 тонн в смену.

— Сегодня между правительством Хабаровского края и птицефабрикой подписано соглашение по сдерживанию цен на яйцо куриное. В преддверии праздника Пасха жители региона смогут приобрести яйцо по доступной цене, — подчеркнул Михаил Дегтярев.