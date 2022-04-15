Компания «Хабаровские авиалинии» открыла продажу субсидированных авиабилетов со скидкой 50%. Воспользоваться льготой могут молодые граждане в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 и женщины старше 55 лет, а также инвалиды I группы любого возраста, инвалиды с детства II и III группы, дети с ограниченными возможностями и их сопровождающие. Скидка распространяется на перелеты по краю, которые будут выполняться с 1 мая по 30 сентября текущего года.

Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, субсидированные билеты доступны на регулярные рейсы из Хабаровска в Аян, Чумикан, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре, Охотск, Нелькан, Советскую Гавань, Херпучи и Богородское, а также в обратном направлении. По маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре продажу субсидированных билетов в рамках данной программы на весенне-летний период полетов открыла также авиакомпания «Аврора». Приобрести билеты по краевой льготе можно только в кассах авиакомпаний и уполномоченных агентов, предоставив обосновывающие льготу документы.

– Постоянно летаю по льготной программе для жителей северных районов края. Ею я могу воспользоваться четыре раза в год. И вот еще пользуюсь возможностью совершить перелет со скидкой по возрасту. Получается за лето смогу шесть раз слетать по льготным билетам. У нас небольшой поселок, в основном пенсионеры проживают. В Хабаровск летаем к детям, да в больницу. Всего три часа – и в Хабаровске. Еще можно на автобусе доехать, но 14-16 часов в пути – это очень тяжело, – поделилась мнением жительница п. Херпучи района имени Полины Осипенко Наталья Колина.

Отметим, что на реализацию программы субсидированных авиаперелетов для льготных категорий граждан из краевого бюджета в этом году выделено 13 млн рублей. Еще 188 млн рублей направлено по поручению губернатора Михаила Дегтярева на продолжение льготной программы для жителей северных районов края. В целом на все регулярные внутрикраевые маршруты на год выделено более 600 млн рублей. Это позволит сохранить цены на авиаперелеты на прежнем уровне.

Напомним, что краевая программа по субсидированию региональных авиаперевозок действует с 2013 года. В прошлом году ею воспользовались более 1300 пассажиров, отнесенных к льготным категориям. Наиболее популярными направлениями стали рейсы из Хабаровска в Охотск, Советскую Гавань и обратно. Всего же за 2021 год рейсами региональных авиаперевозок воспользовались 87 тысяч пассажиров.