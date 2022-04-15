В Хабаровском крае завершается подготовка к навигации. В этом году сезон речных пассажирских перевозок традиционно откроется 1 мая. Краевые перевозки будут осуществляться по Хабаровскому и Комсомольскому направлениям. При этом по поручению губернатора края Михаила Дегтярева при подготовке к навигации были выделены средства на проведение ремонта и брендирование теплоходов, курсирующих по этим маршрутам.

На площадке Хабаровской ремонтно-эксплуатационной базы (ХРЭБ) флота размещены пассажирские суда, которые будут задействованы на двух краевых направлениях и грузовые суда, используемые при доставке продовольствия и топлива в рамках северного завоза. В планах руководства ХРЭБ флота большая трансформация мощностей предприятия.

– Мы проведем модернизацию оборудования: слипа, который обеспечивает основную работу поднятия судов на берег. Необходимо обновить станки, которые находятся в корпусно-сварочном и механосборочном участках. В ближайших планах трансформация базы из ремонтного предприятия в судостроительное. Лет 15 назад здесь строились суда класса река-море. Мощности есть, люди есть, – отметил начальник АО «Хабаровская ремонтно-эксплуатационная база флота» Григорий Путилин.

Что касается открытия навигации, ХРЭБ флота уже почти все готово к открытию сезона. Обслуживать пассажиров будут две компании – ООО «КомПасс» и ЗАО «Амурские пассажирские перевозки». По заверению руководства предприятий, жители края отправятся в первые сезонные рейсы по Амуру вовремя. А стоимость билета останется на уровне прошлого года.

Напомним, об этом же говорил глава региона Михаил Дегтярев, отвечая на вопросы жителей во время прямого эфира в социальных сетях и мессенджере «Телеграм», который прошел на этой неделе.

– Пассажирские перевозки по Амуру начнутся вовремя. Уже разыграны все контракты. За Хабаровское направление отвечает администрация города, расписание будет опубликовано на ее сайте. Как и в прошлом году, речной транспорт будет ходить ежедневно, дважды по будним дням, трижды – по выходным, – сказал Михаил Дегтярев.

Всего в этом году на линию выйдут восемь теплоходов. Курсировать они будут на Хабаровском направлении по маршрутам Речной вокзал – Новокаменка, Речной вокзал – Победа, Речной вокзал – Парус, и на Комсомольском – по маршрутам Комсомольск-на-Амуре – Пивань, Комсомольск-на-Амуре – Нижние Халбы и далее вниз по Амуру до Николаевска-на-Амуре на скоростном метеоре.

– Во исполнение поручения губернатора края Михаила Дегтярева в госконтрактах на осуществление перевозок на этот сезон были заложены дополнительные средства, предназначенные для ремонта и подготовки теплоходов к сезону навигации. Это позволило впервые более чем за 10-летний срок провести на судах масштабные ремонтно-восстановительные работы. Что также немаловажно, в этом году на судах впервые появится фирменное брендирование Хабаровского края, – прокомментировала министр транспорта и дорожного хозяйства края Ирина Горбачева.

На ряде направлений обновлены салоны краевых теплоходов: заменены сидения и палубное покрытие, освещение, произведен ремонт и заменена двигателей, установлены новые информационные стенды.