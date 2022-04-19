В Хабаровском крае будут развивать сеть туристических маршрутов внутри региона. Губернатор Михаил Дегтярев поручил проработать варианты доступных путешествий для жителей в рамках проекта «Отдыхаем в крае». Такую задачу глава региона поставил перед министерством туризма на заседании оперативного штаба по повышению устойчивости экономики региона в условиях санкций.

– Впереди длинные майские праздники, сезон летних отпусков. Наша задача, чтобы как можно больше людей смогли отдыхать здесь, в нашем регионе. Даю поручение министерству туризма края запустить новый проект «Отдыхаем в крае». На постоянной основе совместно с представителями турбизнеса разрабатывать доступные, недорогие предложения по различным краевым туристическим направлениям, – подчеркнул Михаил Дегтярев.

Еще одна задача, которая стоит перед краевым ведомством, – широкое информирование населения о возможностях отдыха на территории региона. Эта работа ведется совместно с Туристским информационным центром края (ТИЦ).

– Мы уже начали работу с представителями индустрии путешествий и гостеприимства. Туристический бизнес готов предоставлять скидки, разрабатывать специальные предложения для жителей края. Всю информацию об акциях и услугах будем размещать на сайте и в социальных сетях ТИЦ, а также на страницах официальных аккаунтов нашего министерства. Так, во ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм в ближайшее время будет размещена информация о мероприятиях, запланированных на эти выходные. Это и праздничные гуляния в Комсомольске-на-Амуре, и массовый спуск на горнолыжном курорте в Солнечном районе, и скидки для тех, кто захочет отдохнуть семьей на территории туркомплекса в пригороде Хабаровска, – сообщила министр туризма края Екатерина Пунтус.

В министерстве также напомнили, что к сезону «Весна – Лето 2022» туроператоры подготовили около 60 предложений для жителей и гостей региона. Многие туры в разные районы края занимают не более двух дней. Контакты туроператоров и описание маршрутов можно найти на сайте регионального ТИЦ.