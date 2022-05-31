Второй год подряд главные врачи собираются на масштабную встречу, где обсуждают итоги за год и поднимают вопросы, актуальные для всех районов. С приветственным словом к участникам обратился заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов. В своем докладе по медицинским итогам года он отметил, что врачи Хабаровского края достойно прошли путь пандемии COVID-19, сейчас главная задача — в полном объеме восстановить оказание плановой медицинской помощи и продолжить реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения в рамках национальной программы «Здравоохранение».

— Есть ряд показателей, которые важны для субъектов Федерации с точки зрения развития медицины, ежегодным мониторингом занимается Агентство стратегических инициатив. Так вот согласно данным мониторинга, в нашем регионе удовлетворенность населения работой скорой медицинской помощи находится в зеленой зоне, это хороший показатель, удовлетворенность получением стационарной медпомощи –в жёлтой зоне, есть над чем поработать. Еще один важный показатель –среднее время ожидания плановой госпитализации, у нас показатель 10, 7 –это зеленая зона, в среднем по стране от 5, 5 до 71 дня. Нужно продолжать работать над повышением качества обслуживания жителей. Наращивать высокотехнологическую помощь, эти задачи поставлены перед главными врачами и их командами, — добавил Евгений Никонов.

Руководители городских и районных больниц, амбулаторий, ФАПов выработали совместную стратегию развития медицины в крае на ближайшие годы. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в этом году будет продолжен капитальный ремонт учреждений и закупка медицинского оборудования. Так, например, в многопрофильной городской больнице №7 Комсомольска-на-Амуре завершается монтаж ангиографа, в этом году начнётся масштабная работа по усилению травматологической службы, кроме того, в проекте – открытие отделения микрохирургии.

Своей задачей главный врач комсомольской больницы Светлана Якушенко видит привлечение высококвалифицированных кадров и создание крепкой медицинской команды.

— Средняя зарплата врачей в нашей больнице 100 тысяч рублей, я считаю, что это достойная оплата труда, кроме того, для специалистов важны интересные проекты, которые могут быть реализованы на базе больниц и я, как главный врач, готова эту возможность предоставлять. У нас появится травматологический, ортопедический, хирургический профили, уже сейчас после капремонта и переоснащения усилена работа первичного сосудистого отделения. Мы работаем над тем, чтобы пациенты Комсомольска и ближайших районов не обращались за перечисленной медицинской помощью в краевой центр, а получали ее по месту жительства, — рассказала Светлана Якушенко.

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения капитально отремонтированы поликлиника №15 в Хабаровске, амбулатория в селе Вознесенском, детская поликлиника в селе Троицком, отделение в Советско — Гаванской районной больнице. Завершен ремонт в Хорском отделении районной больницы имени Лазо. На этот год средства распределены равномерно по трем направлениям: капитальный ремонт объектов здравоохранения, закупка высокотехнологичного оборудования и автомобилей.

В программе заявлены все без исключения районы. При этом, как было отмечено на конференции, помимо улучшения материально-технической базы, в Хабаровском крае есть и технологические достижения. Краевой онкологический центр — единственный в ДФО готовит радиопрепараты, которые используют коллеги в других регионах. Новым прорывом для Хабаровского края станет начало работы центра трансплантологии органов.

— Это уже свершившийся факт: министерство здравоохранения РФ включает краевую больницу имени Сергеева в перечень учреждений, где осуществляется пересадка почки. Проведена масштабная работа по возрождению в крае трансплантологии внутренних органов, получены необходимые лицензии, приобретено оборудование. Центр донорства и отделение трансплантологии открыты на базе краевой больницы имени Сергеева. У нас уже есть 4 пары, которые готовы осуществить родственную пересадку, в ближайшее время отделение начнет работу, планы большие и на научную деятельность, — рассказал министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.

Конференция проходила в течение двух дней. Такие встречи дают возможность специалистам из разных районов познакомиться с лучшими краевыми практиками в медицине.