Капремонт домов в регионе с помощью отечественных материалов проводит «Фонд капитального ремонта» в условиях санкционного давления на Россию. В данной ситуации особое внимание уделяется работе с производителями и поставщиками материалов. Всего в 2022 году капитально отремонтируют с помощью отечественных материалов около 200 домов края.

Представители министерства жилищно-коммунального хозяйства края проверили ход работ по капитальному ремонту, а также провели анализ используемых строительных и расходных материалов и оборудования. По результатам выяснилось, что практически все материалы – российского производства и нет никаких предпосылок для срыва выполнения планов по капитальному ремонту МКД.

Например, работа по капитальному ремонту плоской крыши многоквартирного дома №10б по улице Орджоникидзе Хабаровска ведется по плану. Бригада рабочих подрядной организации уже завершает работы. При ремонте плоских крыш используются рулонные гидроизоляционные материалы производства компании «Технониколь» — Техноэласт и Унифлекс.

— На сегодняшний день полностью решен вопрос импортозамещения лифтового оборудования, устанавливаемого по Программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. 90% комплектующих российского или беларусского производства, оставшиеся 10% не входят в список санкционных товаров, — отметили в министерстве ЖКХ края.

При утеплении фасадов применяется материал группы компаний «КровТрейд» — КТ вент. Штукатурные, отделочные и лакокрасочные материалы также преимущественно российского производства, как и пиломатериалы для устройства деревянных конструкций скатных крыш и других элементов, используемых в капремонте.

Стоит отметить, что в краевой план работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в 2022 году включено 505 домов. В них запланировано проведение 539 работ. Для 321 дома будет разработана проектно-сметная документация, в 218 пройдут строительно-монтажные работы. За 6 месяцев этого года в 104 домах уже завершены работы по капремонту, для 173 разработана проектная документация. В настоящее время работы ведутся по 341 многоквартирному дому.