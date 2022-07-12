Специалисты филиала «Хабаровский» АО «ХРМК» (входит в Группу РусГидро) приступили к капитальному ремонту энергоблока №3 на Хабаровской ТЭЦ-3 в соответствии с годовым графиком ремонтных работ 2022 года. Запланированные объемы работы охватят весь технологический комплекс, производящий электроэнергию на станции и продлятся до ноября текущего года.
Впериод ремонта на турбине будет произведено вскрытие и замена рабочих лопаток 1,2 ступени цилиндра высокого давления; на генераторе запланированы типовые работы со снятием 2-х бандажных колец и проведением контроля металла, а также будут выполнены работы по ремонту трансформатора и котла, являющиеся частью энергоблока.
Все производимые работы проходят в рамках подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов. А также призваны повысить безаварийность и надежность работы одной из самых крупных электростанций города Хабаровска.
Напомним, значительная часть ремонтов на электростанциях АО «ДГК» начинается после окончания отопительного сезона и проведения гидравлических испытаний. В это время для АО «ХРМК», как основного подрядчика «Дальневосточной генерирующей компании», объем выполняемых работ увеличивается более, чем в два раза.
Эта запись была опубликована 12.07.2022в 11:17. В рубриках: Общество.
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