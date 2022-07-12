Министерство жилищно-коммунального хозяйства края продолжает контролировать работу регоператора, который отвечает за весь цикл обращения с мусором. Вывоз и доставку на полигон в Хабаровске и районе имени Лазо обеспечивает ООО «Хабавтротранс ДВ».

Министр ЖКХ Дарий Тюрин вместе с директором «Хабавтотранс ДВ» Валерием Дунисовым совершили очередной объезд контейнерных площадок, по которым поступали обращения граждан в краевом центре. Министр встретился с жителями, которые высказали пожелания и замечания к работе регоператора.

— Количество обращений на горячие линии минЖКХ и регоператора значительно снизилось. Сегодня скорректированы все логистические маршруты движения мусоровозов, адаптировались к своей работе и водители. Вывоз мусора стал гораздо эффективней, и ситуация в краевом центре постепенно стабилизируется, — отметил Дарий Тюрин.

Кроме того, во время рейдов специалисты продолжают выявлять «теневые» отходы, которые прежде никем не учитывались. Мусорная реформа показала, что раньше перевозчики зачастую до официальных полигонов не доезжали и сваливали мусор в ближайший овраг или в лес. Сейчас ответственность за то, что мусор доедет до законного пункта назначения, лежит полностью на региональном операторе. Все автомобили ООО «Хабавтотранс ДВ» оснащены системой ГЛОНАСС, благодаря которой весь путь отходов, начиная от контейнерной площадки и до момента их выгрузки на лицензированном полигоне в поселке Сита, находится под контролем.

По словам Дария Тюрина, возникшие проблемы с вывозом мусора продолжают оперативно решаться. Благодаря обращениям горожан полностью доработан реестр мест накоплений. Ранее не было учтено 15% площадок, сейчас зафиксировано 3200. Юридическим лицам необходимо заключить договоры на вывоз ТБО непосредственно с «Хабавтотранс ДВ».

— С приходом регоператора контейнерные площадки стали наполняться мусором юридических лиц. Раньше эти отходы вывозились непонятно куда и образовывались несанкционированные свалки за городом. Сейчас весь «серый» — неучтенный — мусор, за вывоз которого раньше юрлица платили копейки, попадает в учет и везется на официальный полигон. Эти моменты мы продолжаем выявлять, с ними боремся и мы, и регоператор, — добавил Дарий Тюрин.

Напомним, что мусорная реформа должна кардинально изменить ситуацию по обращению с ТКО. По нацпроекту «Экология» в регионах должны повысить уровень утилизации отходов, построить мусороперерабатывающие комплексы, которые станут технологической основой новой системы обращения с мусором.