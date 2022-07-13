Организацию новых форматов соревнований в период санкционного давления и развитие спортивно-туристических кластеров на Дальнем Востоке обсудили на выездном заседании Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту.

Совещание с участием министра спорта РФ Олега Матыцина прошло в Южно-Сахалинске.

Среди участников выездного заседания были и прославленные спортсмены, члены комитета Госдумы по физической культуре и спорту – чемпион мира по боксу и первый зампредседателя комитета Дмитрий Пирог, чемпион мира по биатлону и зампредседателя комитета Антон Шипулин, 46-кратный чемпион России в плавании и лёгкой атлетике среди спортсменов с ограниченными возможностями и зампредседателя комитета Сергей Бурлаков, 13-кратная паралимпийская чемпионка Рима Баталова.

Участники обсудили проведение всероссийских и международных соревнований, создание спортивно-туристических кластеров, строительство спортивных объектов и тренировочных баз.

— Мы ознакомились с инфраструктурой Сахалинской области, обсудили с коллегами возможности дальневосточных регионов и решили, что готовы к проведению на Дальнем Востоке, в частности в Хабаровском крае, к проведению самых крупных турниров. В нынешнее время санкционного давления нужно обратить внимание на новые форматы состязаний. Кроме того, проведение соревнований с участием лучших спортсменов поможет развить спортивную инфраструктуру нашего региона, — отметил министр спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов.

Одни из уникальных соревнований дальневосточного региона — Международные спортивные игры «Дети Азии». Они проводятся уже больше 25 лет. В этом году соревнования пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа 2022 года. В Играх примут участие свыше 400 человек из 15 стран. Будет разыграно более 270 комплектов медалей в 19 видах спорта. Делегация Хабаровского края на этих соревнованиях будет состоять из 38 спортсменов, которые будут вести борьбу за медали в 10 видах спорта.