Комплексная тренировка с подразделениями радиотехнических войск Восточного военного округа (ВВО) с отработкой практических действий пообнаружению летательных аппаратов условного противника проведено с военнослужащимив Хабаровском крае. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Расчеты РТВ провелипоиск самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов условного противника. Послеопознавания воздушных судов, была выявлена авиационная группа «противника», ведущая разведывательную деятельность вблизи важных стратегических объектов военной и гражданской инфраструктуры.

Точно определив направление движения, координаты и скорость полета, типы летательных аппаратов, военнослужащие оперативно передали данные о параметрах целей на командный пункт противовоздушной обороны для принятия решения на их условное уничтожение.

В свою очередь военнослужащие в составе подразделений антитеррора своевременно обнаружили и пресекли действия условной диверсионной разведывательной группы, пытающейся проникнуть на позиции радиолокационных станций.