В летний период они следят, чтобы трава на газонах и общественных территориях была не более 15 сантиметров.

Обязанность справляться с зарослями возложена на ответственных за содержание той или иной территории. Так, сегодня представители мэрии проконтролировали, как приводят в порядок земельный участок на улице Калинина.

«Руководители предприятий и организаций, индивидуальные предприниматели и физические лица, в том числе собственники индивидуальных домов, имеющие на территории города земельные участки, обязаны следить за своевременной стрижкой зеленой растительности не только на территории своих участков, но и на прилегающей к ним территории», — сообщили в управлении административно-технического контроля администрации города Хабаровска.

В первую очередь покосы проводят на придорожных газонах вдоль автомобильных дорог с интенсивным транспортным движением, перекрестках и пешеходных переходах, в парках,​ скверах и местах общественного пользования. На придомовых территориях многоквартирных домов эта ответственность возложена на управляющие организации.

«Управлением административно-технического контроля администрации Хабаровска с целью пресечения нарушений правил благоустройства проводятся выездные обследования, по результатам которых к ответственным лицам применяются меры воздействия и профилактики. За прошлую неделю в отношении юридических и физических лиц управлением были объявлены более​ пятидесяти предостережений, рекомендаций, а также проведены консультации по недопущению нарушения требования по покосу травянистой растительности», — прокомментировали в управлении административно-технического контроля администрации Хабаровска.