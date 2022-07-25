Увидеть поутру в домашнем аквариуме три скелета сомов и беснующуюся от удовольствия комету, любого любителя аквариумной жизни может привести в неописуемый ужас, предсказать который не сможет даже волшебник с огромным знахарским стажем.

— Это что такое? Да ладно! Не может быть! Что случилось? Жили себе три сома, а теперь скелеты, — военный пенсионер Пётр Дубрава не мог поверить своим глазам, как в его аквариуме такое могло случиться.

Ещё со школьных времён подполковник запаса мечтал о домашнем аквариуме, но никак не получалось, а ведь у других черниговских детей были аквариумы.

Поначалу жили в коммунальной квартире, было не до рыбок.

— Вот получим квартиру, тогда купим тебе аквариум, — говорил отец Пети инженер в космической радиоэлектронике Алексей Петрович, — а пока ходи к однокласснице Лизавете и смотри рыбок, евреи, люди аккуратные, со смыслом, учись у них, в этом деле они толк знают.

Шестиклассник Петка и ходил в соседний дом, кирпичную новую пятиэтажную «хрущёвку», где жили венгерские евреи, на занятия по живописи, холст масло, а также игре на скрипке, аккордеоне, гитаре и баяне к пожилому артисту областного театра Александру Михайловичу, он же Абрам Мойшевич, дедушка Лизы, за умеренную плату.

Был у них большой аквариум!

Воды потреблял немеренно, много, как и содержал рыбок разных видов, размеров и цветовой гаммы. Настоящая радуга жизни, палитра красок. В четырёх комнатной квартире на третьем этаже место было, где разместить такую красоту с шипящими компрессорами и слегка бурлящими фильтрами.

Среди меченосцев, гуппи и других особей выделялись сомы, Петке нравились зеркальные прозрачные сомики, на фоне разноцветной аквариумной массы они постоянно меняли свой цвет, в зависимости от точки нахождения в таком стеклянном домике и, только их скелеты всегда казались такими тёмными графитными линиями, когда художник начинает писать свою картину на белом холсте масляными красками.

Поступать в военное училище города Ленинграда Петка уезжал всё с той же коммунальной квартиры.

И вот мечта осуществилась! Аквариум с тремя сомами в придачу, два больших и один маленький, на сто восемь литров подарили!

Случилось такое трогательное событие через шесть лет, в мае, от того дня, как семья военного пенсионера подполковника Дубравы Петра Алексеевича получила новую квартиру в новой хабаровской десятиэтажке микрорайона «Флегонтово», с видом на Амурскую протоку.

Всё обыденно и просто, соседская девочка выросла и после окончания школы, три года как уехала учиться в Санкт-Петербург, аквариум стал обузой для семьи, они и подарили младшему сыну Дубравы.

Шикарный аквариум!

Жизнь в аквариуме интересовала всю семью Дубравы, даже старшие дети со своими семьями, приехавшие в эти дни в гости из Канады, не один час просиживали рядом, а потом делились своими наблюдениями.

— Лёха, давай купим в аквариум ещё рыбок, например, зеркальных сомов, можно комет, они, когда вырастают, смотрятся красиво, я где-то видел или слышал, — начал выдавать своё предложение средний по возрасту Аркадий, микробиолог-фармацевт в канадском Ванкувере.

— В нашем магазине «Розовый слон» нет зеркальных сомиков, а вот кометы вроде есть, они маленькие, сомов обижать не будут, купи, пусть живут, — сказал своё решение Алексей и, прихватив с собой ещё старшего микробиолога-фармацевта Андрея с их жёнами и детьми, братья двинулись покупать роковых комет.

Эх! Если бы работник зоомагазина, молодая девушка сказала, что есть кометы, по сути своей хищники и, подселять к сомам никоим образом нельзя. А также, что эти маленькие рыбки кометы вырастают с человеческую ладонь, то братья обязательно задумались, покупать им такое чудо или нет.

Реализовать в действительность такое интересное хобби как аквариум сегодня труда не составит. Для этого, например, покупаете за семь тысяч рублей германский стеклянный цельный аквариум, чтобы потом не подтекал, объёмом на шестьдесят литров, к нему фильтр для очистки воды за две тысячи рублей и компрессор для подачи кислорода за полторы тысячи рублей, грунт можно набрать на берегу протоки или привезти с моря песок с камушками и ракушки, залить очищенную от хлорки воду из-под крана, для этого покупаете специальный раствор за пятьсот рублей, его хватит на полгода. Потом выбираете по интересу рыбок, если нет желания часто менять воду, купите десяток разноцветных тернеций, очень аккуратные, в отличие от меченосцев, гадят мало и, не воняют, как хомячки. Эти рыбки живут, примерно три года, так как искусственного взращивания. Есть красные, оранжевые, розовые, белые, бордовые, салатные, изумрудные, фиолетовые, бирюзовые, жёлтые, синие по дести пятьдесят рублей за особь. Обязательно купите средство против грибковых заболеваний за двести рублей! Для очистки грунта раз в два месяца можно приобрести специальное приспособление за тысячу рублей. Каждое воскресенье делайте подмену воды, ведро вычерпали, потом ведро залили, добавили противогрибковое средство. Ведро воды из-под крана будет стоить одну сотую копейки. Фильтр и компрессор работают постоянно, 220 вольт, в месяц будет выходить из бюджета примерно два рубля. Осуществите свою мечту и наслаждайтесь рыбной жизнью ради своей. Не забудьте купить корм, лучше хлопья «Рубин» за сто рублей пачка, хватит на два месяца.

— Папа, вот купили три кометы, деньги дал Аркаша, сейчас будем заселять, — и Алексей, согнав с аквариума спящего кота Ваську, открыл крышку и сунул туда пакет с рыбками для выравнивания температуры, потом ковшиком вычерпал воду по объёму её в пакете, в завершении вывалил содержимое пакета в аквариум.

Бурные аплодисменты!

За аквариумными новосёлами наблюдали всем семейством, от мала до велика. Через три дня старшие дети со своими семьями и прихватив младшего с мамой, улетели домой в Ванкувер.

А кометы росли и росли. Военный пенсионер, с детства мечтавший о своём аквариуме, с интересом наблюдал, как маленький сом преследует подрастающих комет. Смотреть на эти игрища одно удовольствие. Кометы прятались в сказочный домик, куда молодой сомик попасть никак не мог, как не пытался.

Если три недели, как подарили аквариум, в нём наблюдалась тихая размеренная сомовская мирная жизнь, то с появлением комет всё забурлило до неузнаваемости.

Мутная вода как неотвратимый признак, была постоянным спутником и, наполняла болотным запахом всю комнату. Пока сомы мирно спали на своих камнях, кометы взяли моду купаться в песочно-камушково-ракушечном феодосийском грунте. Как говорят «дым стоял коромыслом». Невозможно было разглядеть сомика, лежащего на дальнем камне возле стенки. Каждую неделю приходилось менять на три четверти воду и чистить грунт.

— Алё! Смольный! Аркаша, кого купили в аквариум? Карась какой-то, по повадкам больше на пескарей похож, постоянно в грунте купается, муть стеной стоит, — Пётр Дубрава начал телефонный разговор с сыном, — что делать, ума не приложу. Кажется мне, что это не комета, а непонятная особь.

— Папа, так мы три кометы покупали по четыреста рублей, остальные где?

— Их скорее большой сом убил, сдохли они.

— Понятно. Зато тебе интересно, не скучно. Лёхе и маме билеты купили, через три недели вылетают в Токио, потом в Хабаровск. Хотят Японию посмотреть, наш малой японский знает, не заблудятся. Сидит, учит, вспоминает, говорит, три года ходил на японский в студию «Роза ветров». Мы ему тут спеца из нашей биовирусной лаборатории прикрепили, настоящего японца. Самурай также микробиолог, из Токио, так что где остановиться есть.

«Карась» вырос с человеческую ладонь и, становилось понятным, что в этом аквариуме места для всех мало. Большой сом стал защищать своего младшего сородича, так как теперь все игрища шли наоборот, «карась» позволял себе обижать сомика.

Ежедневные драки между большим сомом и «карасём» стали обычными явлениями. В эти разборки средний по размерам сом не влезал, по всем признакам это была самка. С каждым днём болотный запах всё больше и больше наполнял не только комнату, но и все пять комнат и две кухни с двумя ваннами и двумя туалетами.

Чем кормить этого «карася», стал насущным вопросом из вопросов. Кого на самом деле продали, в зоомагазине «Розовый слон» ответить не смогли. Дошло до того, что, проснувшись утром, Пётр Дубрава не увидел в аквариуме цветущие зеленью свежие водоросли, они были покусаны до основания, а точнее, то съедены. Кто это сделал, сомы или неизвестная особь «карась», осталось загадкой. Этот самый «карась» стал забирать таблетки, специальный корм для сомов. Тогда во время кормления пришлось изолировать «карася» с помощью сачка, чтобы накормить сомов.

Начались настоящие аквариумные боевые действия!

Роковое событие случилось, скорее всего, в ночь на 26 августа 2015 года, скелеты трёх сомов были обнаружены в шесть часов утра.

И обгрызенные под чистую скелеты каждого сома лежали на своих камнях. Без оказания сопротивления, всё произошло, когда сомы крепко спали. Месть? Рыбы могут мстить за обиду? Такое сложилось ощущение, что сначала «карась» всех убил, а потом каждого по очереди обглодал. Как бы сомы из обычных вдруг превратились в зеркальных, прозрачных. На самом деле, случилось настоящее преступление в аквариумном мире. Впору проводить следственные действия.

Что это было?

Да всё как у людей, борьба за своё благополучие, ради этого можно пожертвовать и сомами, взять и просто их съесть, уничтожить, оставив одни скелеты.

Например, из Всеобщей истории знаем, что в основе любого исторического события лежит собственность и, благополучие Европы, да и сегодня США, всегда было основано на грабежах других государств и колоний, по римскому принципу «разделяй и властвуй».

Примерно по такому сценарию произошло и в аквариуме. Борьба за господство закончилась, детективные события заинтересовали специалистов и «карася» пришлось сдать в научную организацию по изучению повадок рыб, а на вырученные деньги купить новых особей.

Так закончилась эта аквариумная история.

16 июля 2022 года.

Сергей Роща