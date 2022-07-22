Губернатор края Михаил Дегтярев во время пресс-конференции, посвященной двухлетию его работы в Хабаровском крае, рассказал о реализации адресной программы по расселению ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Глава региона отметил, что программа рассчитана до конца 2025 года. Однако краевые власти выполняют ее с опережением. Планируется построить 17 многоквартирных домов (МКД) в 10 муниципальных образованиях края, 7 из них уже начали строить.

МКД уже возводят в городах Бикин и Комсомольск-на-Амуре, в поселках Селихино, Пивань и Токи. В планах начать строительство в городах Хабаровск и Николаевск-на-Амуре, в поселках Литовко и Уктур, в рабочем поселке Майский. Отдельно рассказал Михаил Дегтярев про расселение проспекта 60-летия Октября в краевом центре, где находится 66 деревянных МКД 1956-1958 годов постройки. Пять домов расселяются в рамках программы, в этом помогает федеральный центр. 61 дом признаны аварийными после 1 января 2017 года. Для их расселения ведутся переговоры с федеральным правительством о выделении около 2 млрд рублей.

Всего в Хабаровском крае должны расселить почти 63 тысячи кв. метров аварийной жилплощади. В новое жилье переедут более 3,8 тысячи человек. Существуют несколько способов расселения: жилье приобретаются на вторичном рынке, жилые помещения могут предоставить из муниципального жилищного фонда, гражданам выплачивается выкупная стоимости за изымаемую жилплощадь и ведется строительство новых домов.

Михаил Дегтярев отметил, что региональное правительство понимает социальную значимость этого процесса и держит вопросы расселения аварийной жилплощади на контроле.

— По аварийному жилью у нас все идет по плану, даже ускоренному. Расселяем граждан всеми доступными способами, взаимодействуем с федеральным центром по этому важному вопросу. Деньгами мы обеспечены и их необходимо эффективно освоить. Кроме того, принят закон, который я вносил на рассмотрение депутатов краевого парламента. Крупным застройщикам теперь по закону мы можем давать землю в обмен на площади, — отметил губернатор

По словам главы края, этот закон будет способствовать увеличению объемов строительства жилых домов и решению вопроса с обеспечением жильем детей-сирот, инвалидов, соцработников, учителей, врачей и других льготных категорий граждан. Внесенные в краевое законодательство изменения позволяют застройщику получить землю под строительство бесплатно. Взамен, после ввода объектов в эксплуатацию, застройщик обязан передать в краевую или муниципальную собственность от 2% до 5% жилых помещений.