Благоустроенные в прошлом году зоны отдыха пострадали от рук вандалов и воришек.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проинспектировал общественные территории, благоустроенные в прошлом году по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды».

Рабочая поездка началась со сквера «Узы дружбы». Он обустроен с использованием бюджетных средств федерального центра, края и города. Зона отдыха минувшую зиму перенесла нормально, однако Сергей Кравчук высказал ряд замечаний по поводу состояния территории. В частности, он отметил неудовлетворительное состояние кустарников и нескольких молодых деревьев, которые не прижились и начали засыхать. Также нарекания касались мелкого мусора и испорченных надписями малых архитектурных форм.

Далее мэр осмотрел Шахматный сквер на улице Ленинградской, 71. Он также благоустроен в прошлом году. Изюминкой этой зоны является уличная шахматная доска с большими фигурами. Как рассказали представители комитета по управлению Индустриальным районом, большую часть времени игровые элементы находятся в помещении, а выставляют их только во время мероприятий шахматного клуба, который расположен неподалеку.

«Это неверный подход к использованию имущества. Мы делали этот сквер, чтобы он был востребованным постоянно. В хорошую погоду здесь надо проводить больше мероприятий для ребят со всех районов, а также устраивать мастер-классы по игре в шахматы», — порекомендовал Сергей Кравчук.

Третьей точкой объезда стал Сквер врачей на улице Ульчской. Это самая крупная площадка, благоустроенная в прошлом году по национальному проекту. Весной Сергей Кравчук неоднократно посещал ее, после чего давал поручения по исправлению дефектов, допущенных подрядчиком. Все замечания устранялись в рамках гарантийных обязательств: поправлена брусчатка в районе скульптуры, проведено озеленение, убран сухостой. Градоначальник отметил, что в сквере необходимо установить видеонаблюдение: неизвестные уже дважды воровали качели.

«Проверили часть скверов, благоустроенных в прошлом году. Есть замечания, которые будут устранять профильные управления. Еще раз убедился, что сегодня городу необходима единая структура, которая комплексно займется всеми скверами и парками. Также увидели, что некоторые жители проявляют неуважение к проделанной работе — занимаются вандализмом. Прошу бережно относить к городскому имуществу», — сказал глава города.