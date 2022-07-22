В Хабаровском крае власти региона поддержат предпринимателей, которые займутся обеспечением продуктами и товарами народного потребления жителей отдаленных поселений, в которых нет магазинов. Об этом губернатор Михаил Дегтярев рассказал вчера во время пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента одной из районных газет.

По словам журналиста, жители села Виноградовка Вяземского района, в котором сегодня проживает 139 человек, вынуждены ездить за продуктами в соседнее село Котиково, расположенное за 7 км от Виноградовки. В решении этой проблемы сельчанам необходима помощь.

– У нас около сотни населенных пунктов, в которых проживает до 500 человек. Понятно, что там, где живут 100 или 500 человек, торговля нерентабельна. Я давал поручение запустить автолавки, которые будут перемещаться между малыми поселениями и торговать товарами народного потребления. Это, конечно, не дело государства, это микробизнес. Но купить транспортные средства для организации автолавок мы обязательно поможем. В этом году пока небольшая сумма – 10 млн рублей выделили. Запустим «пилотный» проект. Если хорошо пойдет, продолжим в следующем году, – ответил Михаил Дегтярев.

Проект получил название «Автолавки в село». Подобные инициативы уже успешно реализованы в нескольких российских регионах. Среди них Нижегородская и Вологодская области, Республики Татарстан, Башкортостан и другие. Как и в этих субъектах, предприниматели края в обмен на обязательства обеспечить услугами торговли жителей отдаленных сел смогут компенсировать из регионального бюджета часть затрат на приобретение автолавок. Порядок субсидирования уже разработан, в ближайшее время будет подписано соответствующее постановление.

Одним из первых участников нового губернаторского проекта станет Вяземский район.