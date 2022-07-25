Посетители ветеринарной лечебницы «Бонифаций» пребывали в шоке. Никакой демократии на Демократическом переулке, дом 30!

— У-у-у-и-и-и! У-у-у-и-и-и! У-у-у-и-и-и! У-у-у-и-и-и, — в этом кошачьем рёве все слышали не только гласные звуки всех алфавитов мира, но и подразумевали нехорошее слово «суки» в исполнении кота, неделю как пациента этой лечебницы.

Десять человек живой очереди двух половых и разных возрастов со своими питомцами с каждым новым криком погружались ещё в больший ужас. Коты и кошки забились по углам своих фирменных переносок, а породистые собаки ретировались под скамейки. Вдруг вспомнили «Собачье сердце» киевлянина Булгакова. Все молчали!

— И-и-и-а-а-а-ы-ы-ы! И-и-и-а-а-а-ы-ы-ы! И-и-и-а-а-а-ы-ы-ы!

— Это кот орёт слово «пи…ары», точно, факт, — мужчина с белой болонкой, слегка под «шафе» от спиртового шлейфа первым начал давать свои комментарии.

Молодая медсестра с подозрением стала смотреть на неадекватного, по её мнению, и плохо выбритого мужчину среднего возраста.

— Я-я-я-и-и-и! Я-я-я-и-и-и! Я-я-я-и-и-и!

— А здесь уже начинается матерная брань. Факт! На букву «Б», не буду говорить вслух, сами слышите. Во, довели бедное животное, матерится человеческим голосом, и кто его так научил, — не унимался от восторга, мужчина, даже забыл про свою испуганную от бешенства кота белую болонку.

В этот момент из процедурной комнаты выскочил молодой ветеринарный доктор с ещё большей чем у кота матерной бранью и с кровоподтёками на правой руке. Половой линолеум лечебницы стал покрываться красно-бордовыми пятнами. Наверное, в этот миг он проклинал тот день, когда решил стать эскулапом, лекарем не людей, а зверей, птиц и насекомых.

— Виктор Петрович! Виктор Петрович! Подождите, давайте я вам обработаю рану, — за ним спешно бежала санитарка этого вполне демократического заведения.

— Срочно звоните хозяевам этого долбанного рыжего кота! Фамилия у них Дубрава, как я помню. Пусть забирают и, чтобы здесь я его больше не видел. Пусть тащут в «Бетховен», да куда угодно, только не к нам, — забыв про свои кровоподтёки, указания из уст врача сыпались как «из рога изобилия».

На входе в лечебницу, только что закрыв за собой дверь, стояла хозяйка разъярённого кота. А гласные звуки непонятно какого разливу, но больше, похоже, русского алфавита доносились и до её ушей, вместе с докторской бранью.

— Это чей кот так орёт? Наш кот Васька?

— Да, ваш кот, — ответила, немного успокоившись, молодая медсестра.

— А что случилось?

И, как часто бывает в таких случаях, молодая медсестра кратко поведала суть произошедшего события. Если четыре предыдущие дни опытные врачи женского пола, прежде чем посадить кота на капельницу, сразу делали болючий укол антибиотика, то в этот день молодой доктор, то ли забыл, то ли не знал, решил сделать укол после шестичасовой процедуры. Кот не дал сделать такой укол, он сидел и всю процедуру только и думал об этом болючем уколе. И, когда молодой доктор, положив рядом с котом шприц с болючей жидкостью, стал убирать катетер от капельницы, тут кот Василий и укусил его за правую руку, да так укусил, что кровища полилась с его руки, а потом и с кошачьей лапы. Всё было в крови! Не только доктор, но и рыжий кот Василий, и клетка, где он сидел. Кошачья кровь хлестала из катетера. Заодно кот решил напустить ещё большего шороха в свою защиту и, стал орать, произнося гласные буквы и рычать, зная только одну согласную «Р». Вдобавок, кот ещё и описался. Запах кошачьей мочи стал доноситься до посетителей. Собаки, кошки и коты стали принюхиваться.

«Ну и обнаглел этот кот-крикун! Надо же, пометил всю лечебницу, — наверное, так и подумали братья наши меньшие, — а мы как же?».

Зайдя, по просьбе медсестры, в процедурную комнату, эту кровавую «картину маслом» и увидела хозяйка кота Васьки.

— Вася, разве так можно себя вести, это плохое поведение, — кот Васька, услышав интеллигентный ласковый голос хозяйки, поднял голову и, сменил гнев на покорность, просящее промяукал, лизнув ей руку, как и в первый день их знакомства, сразу полез в сумку. Домой!

Наступила тишина, обычное состояние ветеринарной лечебницы.

Рыжий кот с тигриным окрасом, как член семьи Дубравы, появился благодаря стечению случайных, но хороших для кота Васьки, обстоятельств.

В небольшом магазинчике, рядом с городской библиотекой, напротив частный сектор в окружении улиц, названных в честь маршалов Советского Союза, обычная магазинская кошка 18 февраля 2016 года родила двух котят. Одного из них, рыженького взяли дедушка и бабушка из частного сектора.

Но, на следующий день принесли обратно и, попросили поменять на чёрненького пушистого, так как у этого хвост кривой, прищемили дверью, в чём и признались продавщицы.

И ушли с чёрненьким. А в это время, 4 апреля 2016 года в магазин зашла Наталья Дубрава, жена Петра Дубравы, тут наш рыжий малый не растерялся, стал лизать ей руки, мяукать. Добрая женщина, библиотекарь, как водится в таких случаях, положила на стол продавцам традиционную десятку, вызвала такси.

Квартиру котёнок осмотрел сразу всю, первым делом определил, где туалет, где кормят, «как ходят, как сдают», появились и друзья, старый хомячок Хомка и аквариум с разноцветными рыбками тернециями: белые, жёлтые, оранжевые, розовые, красные, бордовые, фиолетовые, ультрамариновые, бирюзовые, изумрудные и салатные, всех по пять. Если к хомячку он не проявил никакого интересу, то большой аквариум ему понравился сразу. На нём котёнок тут же устроил свою лёжку, здесь и уснул.

Когда проснулся, у него появилось имя Васька. Первым делом накормили, по принципу зоопарка «ешь что дают».

Аквариумные рыбки сразу признали котёнка Ваську для своих игрищ. Оказалось, игра простая «поймай меня», они всей рыбной стаей, полсотни рыбок размером с пятак, приплывали к стенке аквариума и начинали плавать вниз-вверх, вправо-влево, кто как. Получается такой калейдоскоп из разноцветной мозаики. Кот сразу понял, что они его дразнят, зовут играть и, он начинает прыгать на стенку аквариума, а рыбки в это время прячутся за игрушечную крепость внутри аквариума. Как только рыбки спрячутся, кот Васька сам прячется на небольшом удалении от аквариума, в засаду. Спустя некоторое время рыбки, покинув своё место схрона, опять начинают выманивать кота, устраивая своё разноцветное калейдоскопическое броуновское движение. Повторяемость примерно в пять заходов. По причине усталости обеих сторон через пятнадцать минут игрища заканчиваются. И так почти каждый день на протяжении шести лет.

В июне 2022 года кот Васька заболел, началась рвота, потом тошнота, а ко всему прочему пропал и аппетит. Лишний вес от семи килограммов стал резко убавляться. Проблема с почками, нефроз! Сделали анализ крови общий и биохимический, провели УЗИ, назначили капельницу витаминов, пять раз, ещё разные уколы и таблетки, за всё и про всё на лечение домашнего любимца ушло пятнадцать тысяч рублей. Доктора сказали, что не надо кота кормить дешёвым кормом «Вискас», он спровоцировал наследственную болезнь и, прописали дорогой лечебный, в четыре раза «Проплан» и «Роялкамин». Как приговор, белковая пища для кота стала смертельной.

Даже в больном состоянии, обитатели аквариума так и остаются лучшими друзьями кота Васьки. Он продолжает спать на крышке под тихое бульканье фильтра и шипенье компрессора. Иногда во сне его хвост проваливается в щёлку, окунаясь в аквариумную воду, тогда каждая рыбка считает за удовольствие оторвать от кошачьего хвоста маленький кусочек его шерсти. Спустя секунды кошачью шерсть затягивает в себя фильтр для воды. Ближе к вечеру традиционные игры в прятки.

Один раз в месяц в аквариуме приходится чистить грунт, менять воду на три четверти объёма, добавлять средства против грибковых заболеваний.

Поначалу кот с интересом наблюдал такую процедуру, даже становился на задние лапы, а передними цеплялся за верхний край аквариума и пытался смотреть не через стекло, что там происходит с его друзьями. Но в один прекрасный момент, коту было как два года отроду, аквариум во время чистки всего на пять минут оставили открытым и, кот Васька решил забраться на свою лежанку. А не тут-то было! Подполковник запаса военный пенсионер Пётр Дубрава был чрезмерно удивлён, когда увидел, как семейный любимец барахтается в аквариумной воде.

— Лёха, ты как чистишь аквариум? У тебя кот за рыбками полез, иди, вынимай.

— Так я грязную воду из канистры в туалет выливаю.

— Теперь будешь знать, что в таких случаях аквариум надо закрывать.

Тогда, на всеобщем обозрении кот Васька по пузо стоял в воде и орал в разнобой гласные звуки непонятного для человеческого уха алфавита, испуганные рыбки спрятались в игрушечной крепости, среди них смельчаков не нашлось, кто бы встал на защиту родной территории. Как поётся в песне Высоцкого «буйных мало, нам вождей недоставало».

С тех пор, прежде чем запрыгнуть на свою лежанку, кот становится на задние лапы и осторожно смотрит, есть ли там поверх аквариума толстое стекло. Лапой проверяет!

После прохождения лечебного курса у кота Васьки немного другая жизнь, каждый день надо глотать таблетку и три капли витаминов. Нельзя кушать мясо, рыбу, можно рис, гречку, про пшено и перловку запрет, а из кошачьих кормов только дорогие лечебные, так что любимый «Вискас» пришлось забыть, разве что реклама в кухонном телевизоре заставляет на миг кошачьи уши торчать.

Складывается такое впечатление, что людей как бы принуждают экономить на кормах для своих питомцев, те, в свою очередь заболевают и, попадают в ветеринарную лечебницу. Только успевай платить деньги за все те медицинские услуги ради спасения жизни животного. Докторам люди верят, так и должно быть, они ведь клятву давали. Всё, как у людей, ничего личного, просто бизнес. Я б в ветеринары пошёл, пусть меня научат. Конвейер!

Кот Васька догнал свой вес за счёт похудения до 4895 граммов, стал разборчив в питании, просто так не обманешь. Научился открывать холодильник, но это, как говорят, уже другая история.

Такие вот кошачьи нравы.

24 июля 2022 года.

Сергей Роща

Ярость кота

(хобби военного пенсионера)