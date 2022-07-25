У вас появилось желание создать свою машину времени и окунуться в далёкий исторический мир генуэзских кружевниц или заглянуть в завещание миланской династии Сфорца 1493 года? А может интерес к кружевоплетению с помощью первого российского императора Петра I забросит вас в таинства познать разницу между елецким и вологодским кружевами? Ничего сверхъестественного изобретать не надо, достаточно самостоятельно изготовить десять деревянных палочек небольшого размера, каждая длинной 160 миллиметров и в диаметре 15 миллиметров, называется «коклюшка» — палочка для плетения кружева.

Так что есть все основания создать свой коклюшечный проект.

Проектная деятельность в образовательной организации (школа, гимназия, лицей) обязательным порядком предполагает, наряду с предметами обучения, оценку в диплом об основном общем образовании по окончании девяти классов за Индивидуальный итоговый творческий проект в восьмом классе.

Обучающийся ребёнок имеет полное право взять такой проект по любому предмету обучения из школьной программы.

Структура проекта предполагает, первое — это изделие или исследование, второе — это описание технологического процесса изготовления изделия или проведения исследования в текстовом варианте с чертежами, технологическими картами, диаграммами, таблицами и фотографиями в приложении к тексту Пояснительной записки, третье – как рекламный ход создание Презентации и сам процесс выступления.

Рекламно-производственная компания «Большая универсальная мастерская», далее БУМ, предлагает образовательным организациям города Хабаровска совместное участие в Индивидуальных итоговых творческих проектах по токарному делу в механической деревообработке изготовления изделий из различных пород древесины как первичное мероприятие участия в профессионалитете будущих студентов средних специальных учебных заведений (техникум, колледж) с целью их профессионального самоопределения на стадии восьмого класса в специализации деревообработка.

Среди токарных изделий в полной мере ответственности в БУМе можно изготовить десять: скалки, толкушки, шахматы, шашки, городки, кегли, коклюшки, массажёры, подсвечники и пасхальные яйца.

Для каждого из этих изделий имеется возможность рассмотреть в проектах по предметам обучения: технологии, математике, литературе, истории, обществознанию, изобразительному искусству и физической культуре.

Механизм реализации порядка выполнения действий обойдётся в разумных пределах использования физических, моральных, нравственных и финансовых затрат и не предполагает заниматься педагогической деятельностью, а только техническая познавательно-ознакомительная сторона дела.

В октябре учебного года директор образовательной организации издаёт приказ о закреплении за каждым восьмиклассником руководителя Индивидуального итогового творческого проекта по выбранной теме из предмета обучения.

При рассмотрении изделия «Коклюшка» возможностей для выбора темы проекта много. В этом случае БУМ предлагает варианты для совместной реализации пока только в токарной механической деревообработке на станках без числового программного управления.

«В два года с маленьким, гляди-ка ты, научилась делу, да и в славу по городу вошла: чуть кому хорошая работа нужна, сейчас к нам; ну-ка, Акуля, встряхни коклюшки!» (Горький Максим, «Детство», 1914 год).

Выбираем коклюшки как процесс их изготовления и не только.

Предмет технология: «Особенности изготовления бельгийских коклюшек из кедра», «Технология изготовления португальских коклюшек из сосны», «Отличия в процессе изготовления коклюшки Ист-Мидлендс и коклюшки Binche из ели».

Предмет математика: «Геометрия творчества кружевоплетения на коклюшках», «Математические мотивы русского кружева на коклюшках», «Геометрический узор генуэзского кружева на коклюшках».

Предмет литература: «Коклюшки в произведениях русских писателей», «Максим Горький и коклюшки», «Напиши свой литературный рассказ о коклюшках».

Предмет история: «Российская история кружевоплетения на коклюшках», «История Елецкой школы кружевоплетения на коклюшках», «История Вологодской школы кружевоплетения на коклюшках».

Предмет обществознание: «Международная организация коклюшечного творчества», «Вологодское кружевное объединение «Снежинка» в современной России», «Возрождение кружевоплетения на коклюшках – это хобби».

Предмет изобразительное искусство: «Основные сюжеты кружевоплетения на коклюшках в России», «Особенности Елецкой школы кружевоплетения на коклюшках», «Направления творчества Вологодской школы кружевоплетения на коклюшках».

Предмет физическая культура: «Спортивная тематика кружевоплетения на коклюшках», «Организация и проведение соревнований по кружевоплетению на коклюшках», «Кружевоплетение на коклюшках и физическое развитие детей».

Руководитель проекта совместно с обучающимся восьмиклассником исполнителем проекта, по предварительной договорённости по телефону +7 (4212) 35-80-89 в назначенное время прибывают в офис БУМа, здание хабаровской кондитерской фабрики «Спутник», улица Краснореченская дом 94, с Выпиской из приказа директора образовательной организации по проектной деятельности.

Установленным порядком руководитель и исполнитель проекта оформляют заказ на изготовление изделия «Коклюшка», оплачивают по договорённости, сразу всю сумму или частями. На усмотрение заказчика изделие «Коклюшка» может быть выполнено в полном объёме десять коклюшек и коробка с оформлением, где по дизайну заказчика поместят фотографии, картинки и напишут «Индивидуальный итоговый творческий проект», тема проекта, укажут руководителя проекта и исполнителя, или без оформления. Как вариант, можно оплатить только коклюшки в чистом виде без покрытия и без коробки с оформлением. Покупка изделия «Коклюшка» есть обязательным условием дальнейшей работы, так как потом его необходимо будет использовать во время выступления при защите проекта в конце марта учебного года.

После оформления заказа и внесения платы за изготовление изделия руководитель и исполнитель проекта направляются в столярный цех к токарю по деревообработке на технический показ изготовления изделия «Коклюшка». Проводится инструктаж по мерам безопасности при выполнении токарных и столярных работ. Для примера токарь показывает как практически изготовить по чертежу с использованием Технологической карты одной коклюшки, от заготовки до готового изделия с покрытием акриловой краской, например золотом сусальным глянцевым. Здесь же даётся возможность, по желанию, исполнителю проекта на токарном станке обточить заготовку до цилиндрической формы и провести разметку для бельгийской коклюшки, или на выбор любого другого типа коклюшки. В качестве бонусного приза будет проведена экскурсия по столярному цеху с показом работы фрезерного станка и для лазерной резки, а также других станков с числовым программным управлением.

Во время этих работ руководитель проекта фотографирует основные моменты действий исполнителя проекта для размещения фотографий в рекламной Презентации и в приложение к Пояснительной записке.

Через два часа руководитель проекта и исполнитель проекта возвращаются в офис, где в электронном виде или отправкой на электронную почту получают чертежи, Технологическую карту и Пояснительную записку (30 страниц формата А4 шрифт 14) к изделию «Коклюшка», разработанные инженером-технологом БУМа. У рекламного агента БУМа берут в разработку рекламную Презентацию (12 слайдов) и различные тексты по тематике кружевоплетения на коклюшках. Такая технологическая документация в БУМе есть на все десять указанных выше изделий.

Завершается трёх часовое мероприятие торжественным вручением оплаченного по выбору изделия «Коклюшка».

Все остальные пожелания на услуги по заявленной тематике «Коклюшка», поступившие от руководителя и исполнителя проекта, будут рассмотрены администрацией компании в кратчайшие сроки по договорённости за дополнительную плату.

Примерная себестоимость изготовления коклюшек в чистом виде, без покраски и лакирования, на токарном станке «Кратон» рассчитывается таким образом. Для этого есть Единые нормы и расценки, ЕНиРы. За основу берётся, например, стандартный брусок из кедра размером 30х30х2000 мм, он дороже сосны и ели, цена условно 400 рублей. Из этого бруска для изготовления коклюшек используем 10 штук заготовок по длине 200 мм каждая, должны быть сухие, без сучков и трещин. В расчёт себестоимости обязательно учитываем мощность токарного станка 350 Ватт для подсчёта платы за электроэнергию, берём за основу один киловатт/час (устанавливается администрацией региона для выполнения промышленных работ), время изготовления одной коклюшки сам исполнитель проекта и установит с помощью секундомера. В среднем по времени, с учётом нарезания и подготовки заготовки для установки на станок, точение, шлифовка, подрезание торцов и их шлифовка на одну коклюшку уйдёт 45 минут. Всего 10 штук.

Коробка для коклюшек размером 45х200х300 мм изготавливается заранее в чистом виде, из деревоволокнистой плиты (ДВП) или прозрачного оргстекла 4 мм на станке лазерной резки, здесь же шлифовка и сборка, далее в другом цехе оформление по решению заказчика будет готово через два дня от момента посещения БУМа. На коробку можно будет поместить фотографии, сделанные в столярном цехе за токарным станком, во время шлифовки и, другие фотографии по решению руководителя и исполнителя проекта. Можно заказать магнитики и другие сувенирные изделия этой тематики для друзей.

И оценка за проект «отлично» будет реальной возможностью!

Как итог, сразу станет понятно, что именно обучение детей кружевоплетению на коклюшках и умению их самостоятельно изготовить при помощи токарного дела в механической обработке древесины формирует у детей развитие таких качеств, как память, концентрацию внимания, выдержку, усидчивость, самоконтроль и проверку исполнения, ответственность за порученное дело, развивает моторику рук. Доказано временем, что кружевоплетение на коклюшках есть лучший психиатр по профилактике и предупреждению заболеваний психики у детей на ранней стадии.

Следует отметить, это важно, что зная технологический процесс изготовления коклюшек, где материалом служит древесина, можно будет легко освоить технологический процесс изготовления колбасных изделий используя как материал мясо, хлеб и кондитерские изделия – зерно, сыры – молоко и так далее.

В оставшееся время от момента посещения БУМа до защиты проекта, которая проходит в дни весенних каникул в марте, а это почти пять месяцев, руководитель проекта и исполнитель проекта на основе Методических рекомендаций утверждённых директором образовательной организации, корректируют тексты в Пояснительной записке соответственно выбранной структуре и теме проекта, проводят исследовательскую работу по изучению спроса на коклюшки, выдвигают предложения, создают диаграммы и таблицы, размещают фотографии, чертежи и рисунки, формируют план выступления в соответствии с полученной Презентацией, доводят до логического завершения изделие «Коклюшка».

БУМ желает настоящего бума в кружевоплетении на коклюшках!

23 июля 2022 года.

Сергей Роща

Коклюшка

(индивидуальный итоговый творческий проект)