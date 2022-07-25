Минстрой России представил данные нового Индекса цифровизации городского хозяйства в городах РФ по итогам 2021 года. Индекс цифровизации рассчитывался для 203 городов, которые участвовали в ведомственном проекте «Умный город».

В общем рейтинге Хабаровск вошел в топ-10 в категории «Крупные города» с результатом 73,92 балла, заняв 8 место, обойдя соседей по Дальневосточному федеральному округу: Владивосток – 24 место и Улан-Удэ – 62 место.

— Нам удалось сделать настоящий прорыв и набрать по некоторым направлениям максимальный балл. Я уверен, что наши города продолжат работу по цифровизации, так как качество жизни граждан напрямую зависит от того, как быстро и эффективно мы пройдем этот путь, — сказал министр ЖКХ края Дарий Тюрин.

Каждый город оценивался по 47 показателям, которые разделены на 10 направлений. Это городское управление, «умное» ЖКХ, инновации для городской среды, «умный» городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, а также инфраструктура сетей связи.

Всего конкурсная комиссия оценивала проведенную в городах работу по четырем категориям: «Крупнейшие города», «Крупные города», «Большие города» и «Административные центры».

Напомним, Минстрой РФ рассчитывает IQ городов уже четвертый год подряд. Первый индекс цифровизации был составлен в 2020 г., а рейтинг – в 2018 г.