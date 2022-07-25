25 июля во всем мире отмечается День вспомогательных репродуктивных технологий. Эта дата имеет значение не только для врачей-репродуктологов, но и для людей, которые мечтают стать родителями, но по разным причинам не могут. В Хабаровском крае таким людям, благодаря нацпроекту «Демография», репродуктивная помощь оказывается бесплатно по полису ОМС.

День ВРТ важен и для обычных людей, которые смогли родить долгожданного ребенка, пройдя через искусственную инсеминацию, экстракорпоральное оплодотворение, донорство или суррогатное материнство. Ежегодно в краевом перинатальном центре имени профессора Г.С. Постола министерства здравоохранения Хабаровского края проводится около 1500 процедур ЭКО, рождается более 300 детей.

Процедуру ЭКО проводят в Хабаровске с 2006 года, перинатальный центр стал одним из первых на Дальнем Востоке. А с 2013 года процедура бесплатна — по полису обязательного медицинского страхования.

— В отделении проводят различные вспомогательные и репродуктивные технологии: программа ЭКО, ИКСИ- метод оплодотворения при выраженном мужском бесплодии, в том числе и генетическое исследование эмбрионов. Это важно, потому что позволяет переносить в организм женщины только здоровые эмбрионы. Потребность в нашей помощи есть. К нам приезжают пациенты со всего Дальнего Востока: Камчатки, Сахалина, ЕАО, Якутии – там, где почти не оказывают такой вид помощи, но есть пациенты и из Приморья, — рассказал главный врач краевого перинатального центра имени профессора Г.С. Постола Юрий Бердаков.

Супружеским парам, в которых беременность не наступает в течение 1 года, а женщине меньше 35 лет, рекомендуется обращаться в кабинет бесплодного брака. Пациентам, которым не помогают другие виды лечения бесплодия, рекомендуется процедура ЭКО. Последние несколько лет в Перинатальном центре существует минимальная очередь на проведение процедуры. На текущий момент в листе ожидания 116 человек на ЭКО и 56 на процедуру криопереноса. Как правило, это люди, которым необходима небольшая медицинская подготовка.

— Очередь в Перинатальном центре на ЭКО не превышает 2 месяцев. Процедура проведения ЭКО состоит из нескольких этапов: обследованная пара приходит в кабинет по бесплодному браку, начинается процесс стимуляции. Далее получают яйцеклеклетки, в этот же день происходит оплодотворение биологическим материалом супруга. Эмбриологи в течение трех-пяти дней культивируют в специальных инкубаторах, где создается среда максимально приближенная к условиям женского организма. И затем эмбрион переносят в организм женщины. Если у такой пары остаются эмбрионы хорошего качества — жизнеспособные – они криоконсервируются, т.е. замораживаются. И в дальнейшем женщина может делать перенос готового эмбриона как в случае неудачной попытки беременности, так и при решении рожать второго и последующего детей, такие случаи у нас также регулярны, — рассказала заведующая вспомогательных и репродуктивных технологий краевого перинатального центра имени профессора Г.С. Постола министерства здравоохранения Хабаровского края Марина Фролова.

За время работы Центра проведено свыше 10 тысяч процедур ЭКО, около 3000 циклов переноса размороженных эмбрионов. Эффективность ЭКО составляет 40-45%. В отделении вспомогательных и репродуктивных технологий перинатального центра трудится 8 специалистов. Они регулярно проходят курсы повышения квалификации в ведущих центрах России.