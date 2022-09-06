В селе Константиновка Хабаровского района в конце сентября будет введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), рассчитанный на 25 посещений в смену. Одновременно с запуском медицинского пункта в село приедет фельдшер, который готов будет начинать прием.

Заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам строительства Керим Сунгуров сообщил, что в селе Константиновка Хабаровского района планируется ввести в эксплуатацию ФАП, рассчитанный на 25 посещений в смену. К настоящему моменту на объекте завершены строительно-монтажные работы, выполнена закупка и прием медицинского оборудования, осуществляется его монтаж. Стоимость объекта составила 52,2 млн рублей, включая стоимость медицинского оборудования

— Проделана большая работа. В настоящее время осуществляется проверка исполнительной документации. Заключены договоры на охрану объекта, обеспечено заключение договора с АО «ДРСК». Жители села с нетерпением ждут открытия нового ФАПа, поскольку прежний не работает несколько лет, в том числе из-за отсутствия фельдшера. Специалист уже определен, он приедет работать из Амурской области. Во многом на его решение переехать в наш край повлияло то, что для сотрудника ФАПа предусмотрена квартира, — рассказал зампред регионального правительства по вопросам строительства.

Напомним, что строительство ФАПов и амбулаторий в крае ведется в рамках краевой госпрограммы «Развитие здравоохранения» и региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Как уже сообщалось ранее, в начале августа КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» заключило девять госконтрактов на проектирование и строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и амбулаторий в регионе.