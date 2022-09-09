В Хабаровском крае стартовала вакцинация против гриппа. В регион доставили 280 650 доз вакцины, которую уже распределили по медорганизациям. Прививку можно сделать в мобильных пунктах вакцинации и поликлиниках. Также медицинские работники могут выехать в трудовые коллективы для проведения прививок без отрыва от производства. Для формирования устойчивого иммунитета планируется привить 60% населения.

Как сообщили в краевом минздраве, в регион поступила вакцина для детей «Ультрикс Квадри», для взрослых — «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри».

— Полный объем вакцины доставлен во все субъекты Российской Федерации, наш край не исключение. Грипп – потенциально смертельное заболевание, поэтому вакцинироваться должен практически каждый: социально активное население, школьники, воспитанники детских садов, беременные, люди, страдающие хроническими заболеваниями. Отдельные категории граждан должны быть иммунизированы в обязательном порядке – медики, учителя, работники социальной сферы и МФЦ, — рассказала главный внештатный инфекционист Хабаровского края Анна Кузнецова.

Вакцинацию против гриппа и COVID-19 можно проводить одновременно. Также специалисты рекомендуют пройти иммунизацию против пневмококка, чтобы предотвратить развитие различных болезней.

— После прививки возможна небольшая реакция организма – боль в месте инъекции, незначительное повышение температуры, общее недомогание. Симптомы проходят самостоятельно в течение 1-3 дней, — уточнила Анна Кузнецова.

В Хабаровском крае работает 143 пункта вакцинации, из них 8 – мобильных. Перед прививкой против гриппа пациент проходит анкетирование, осмотр терапевта. Врач измеряет давление, температуру, уровень насыщения крови кислородом. Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.

Напомним, что более стойкий иммунитет у человека к какому-либо вирусу вырабатывается именно через вакцинацию. Если говорить о COVID-19, то для поддержания высокого титра антител рекомендуется проходить иммунизацию каждые 6 месяцев. Иммунитет формируется на 21 день после второй прививки. Для сдерживания распространения COVID-19 необходимо достигнуть 80% коллективного иммунитета в регионе. Именно при таких показателях циркуляция вируса сходит на минимум и практически прекращается.