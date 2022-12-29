ФГБУ «ЦЖКУ» — структура, учрежденная Министерством обороны Российской Федерации, с целью содержания объектов военной и социальной сферы и предоставления коммунальных услуг вооруженным силам РФ, выполнило все обязательства перед ПАО «ДЭК». Таким образом Дальневосточная энергосистема получила почти 4,2 млрд рублей с начала года за произведённый и отпущенный в адрес военных ресурс.

Кроме выполнения всех договорных обязательств по оплате потребленного ресурса ФГДУ «ЦЖКУ» одним из первых перешло на современный вариант взаимодействия по передаче-приемке документов – электронный документооборот, что позволило сделать проще и прозрачнее отслеживание и автоматизацию существующих между организациями бизнес-процессов.

Сегодня, в условиях прохождения осенне-зимнего периода 2022-2023, когда энергосистема несет колоссальные нагрузки, а ПАО «ДЭК», как ресурсоснабжающее предприятие делает всё для поддержания качества жизни жителей региона, эффективные двусторонние взаимоотношения позволяют исполнять обязательства перед компаниями, в адрес которых собираются платежи – это генерирующие и сетевые организации.