Профилактическая операция «Елочка» началась в Хабаровском крае. Каждый год накануне новогодних праздников государственные лесные инспекторы края совместно с полицейскими патрулируют тайгу, чтобы пресечь вырубку браконьерами хвойных деревьев. В это время количество таких рубок резко возрастает. Незаконные предприниматели пытаются нажиться в праздник на продаже новогодних елей.

— Каждый год в декабре мы усиливаем охрану лесов. Дополнительно на постах ГИБДД инспекторы проверяют машины, которые перевозят новогодние деревья. Это помогает сократить число «черных» рубок. Граждане понимают, что штрафы за правонарушение значительные, поэтому лучше приобрести новогоднее дерево легально, — отметили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки края.

Для проведения операции также созданы мобильные группы. В их состав вошли работники лесничеств, министерства, сотрудники правоохранительных органов. Патрулирование будет проходить во всех районах региона. Под пристальное внимание попадут зоны, прилегающие к дорогам, а также хвойные «молодняки». При это штрафы за самовольную рубку сейчас составляют от 4 тысяч рублей для граждан. Для должностных и юридических лиц – в десятки раз больше. Когда ущерб превышает 5 тысяч рублей, предусмотрена уголовная ответственность.

Жителям края напомнили, что приобрести главный атрибут праздника – живую елку, как и прежде, можно будет в специально отведенных для этого местах, которые начнут работать с 20 декабря. Елки здесь продают только те, что срублены легально. Часто в продажу идут макушки деревьев после лесопереработки. Такой товар не наносит ущерба природе.

Специалисты рекомендуют при покупке обратить внимание в первую очередь на ветки: они должны быть эластичными и легко гнуться. У старого или обмороженного дерева веточки обламываются с сухим треском. Хвоя должна быть слегка маслянистой на ощупь, ярко-зеленого цвета и источать душистый запах. Ствол, как и ветки, обычно покрыт иголками. Также следует посмотреть на срез ствола, осмотреть на наличие плесени, грибков. К примеру, наличие темной каймы означает, что хвоя начнет рано осыпаться.