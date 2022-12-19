Впервые в истории краевой авиакомпании «Хабаровские авиалинии» проведена акция по определению 50-тысячного пассажира.

Им стал житель Аяна Константин Бахтушкин, который ранним утром понедельника зарегистрировался на рейс 403 из Хабаровска в Аян и стал обладателем сертификата на бесплатный перелет в обе стороны на этом маршруте. Сразу после регистрации авиапассажир получил документ из рук министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Ирины Горбачевой.

— Живу в Аяне, раз в год, как минимум, летаю в Хабаровск на отдых или по работе, добраться до нашего места можно только самолетом, — поделился удачливый пассажир.

За прошлый год общий пассажиропоток у «ХабАвиа» вырос почти на 18%, за 11 месяцев этого года – еще на 11% на регулярных рейсах. В этом году краевая авиакомпания перевезла уже 50 тысяч пассажиров.

Повысить уровень транспортной доступности в крае удается за счет программы субсидируемых авиабилетов, поддержания авиамаршрутной сети и увеличения количества регулярных рейсов. За январь – ноябрь этого года количество регулярных рейсов выросло на 13,5% – до 1242-х. В летний период, когда спрос на авиаперевозки в крае повышается, «ХабАвиа» открывает дополнительные рейсы в Чумикан, Херпучи, Аян, Охотск и другие отдаленные населенные пункты, куда можно добраться только самолетом.

По договору между министерством транспорта края и «Хабаровскими авиалиниями» из краевого бюджета субсидируются авиабилеты по 11 маршрутам перевозчика.

— Пенсионеры и молодежь могут летать по краю за половину стоимости от тарифов, которые не пересматривались уже четыре года. При этом льгота для пассажиров по возрасту с 2023 года станет круглогодичной, раньше пассажиры могли ею воспользоваться только с мая по сентябрь включительно. Кроме того, жители шести отдаленных районов Хабаровского края имеют право на четыре перелета в год по льготной стоимости, если у них есть местная регистрация. Взрослый билет в одну сторону обходится им в 4,5 тыс. рублей, детский – в 3 тыс. рублей, — отметила министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Ирина Горбачева.

Объемы пассажирских перевозок продолжат наращивать и в будущем году.

— Авиамаршрутную сеть мы развиваем не только в Хабаровском крае, но и в соседних регионах, выполняя совместные рейсы с авиакомпанией «Аврора» в рамках альянса дальневосточных авиаперевозчиков, — сказал генеральный директор «Хабаровских авиалиний» Алексей Фраймович.