На набережной стадиона имени Ленина в Хабаровске открыли самый большой бесплатный открытый каток на Дальнем Востоке. По этому случаю на главной сцене выступили вокальные коллективы города и представители спортивных школ «Мастер» и «Лидер». Также показательные выступления на льду провели фигуристы клуба «Лед и пламень».

Как сообщили в Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края, по традиции для участников мероприятия была организована разнообразная спортивная программа. Так, юные хабаровчане смогли освоить базовые элементы фигурного катания под руководством действующих спортсменов в зоне «Каток-малышок», а взрослые стали участниками командных конкурсов.

— Приходить всей семьей или с друзьями на наш «народный каток» для хабаровчан стало хорошей зимней традицией. Особенно большой наплыв людей, мы ожидаем в период новогодних каникул, когда через нас проходят до 15 тысяч хабаровчан и гостей города в сутки. Конечно, мы к этому готовы и приготовили для наших посетителей много интересного, различные конкурсы, спортивные локации. Ждем всех на нашем любимом катке, вход свободный. Единственное, обращаем внимание, что во избежание травм, выход на ледовую площадку до 12 часов каждого дня запрещен – работает спецтехника, — рассказала и.о. директора Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края Дина Ирганова

Каток будет принимать посетителей каждый день без выходных. Режим работы подсветки ледовой площадки со вторника по четверг до 23 часов, в пятницу и субботу до часу ночи. Кроме того, в Универсальном краевом спортивном комплексе ежедневно с 11.00 до 23.00 работает прокат коньков и фуд-корт. Стоимость аренды инвентаря не изменилась и составляет 250 рублей за час катания.

Добавим, что этой зимой в столице региона, в том числе во дворах планируется открыть 65 сезонных катков. К ним также будет организован свободный доступ в течение дня. Всего на территории Хабаровского края зальют около 200 ледовых уличных площадок.