Инфраструктуру для резидентов территории опережающего развития «Николаевск» (ТОР «Николаевск») построили на двух площадках в Николаевском районе Хабаровского края. В строй введены объекты энергетики, обеспечивающие потребности двух предприятий по переработке и хранению рыбы.

— Завершены работы по созданию объектов электроснабжения площадок «Чныррах» и «Оремиф» ТОР «Николаевск». Построено около 33 км линий электропередачи и две подстанции мощностью 14,2 МВт. Ввод энергообъектов позволит запустить производства на плановую мощность двум резидентам ТОР, зарегистрированным на этих площадках: ООО «Восточный рыбокомбинат» и «Рыболовецкой Артели (колхозу) «им. Блюхера», — сообщили в министерстве экономического развития края. — Стоимость строительства объектов инфраструктуры около 1,2 млрд рублей, были привлечены средства федерального бюджета.

ООО «Восточный рыбокомбинат» реализует на площадке «Чныррах» инвестиционный проект «Строительство завода по производству рыбных консерв, икры и прочей рыбной продукции» с заявленным объёмом инвестиций 360 млн рублей и созданием 783 новых рабочих мест.

Рыболовецкая Артель (колхоз) «им. Блюхера» на площадке «Оремиф» реализует инвестиционный проект «Строительство складских площадей рыбоперерабатывающего предприятия в с. Оремиф» с заявленным объёмом инвестиций 31,8 млн рублей.

На 1 декабря 2022 года на площадках ТОР «Николаевск» зарегистрированы 9 резидентов. Заявленный объем инвестиций – 2,8 млрд рублей, фактически вложено 7 млрд рублей. Планируется открыть 1248 рабочих мест, по факту открыто 864. Проекты реализуются в различных сферах деятельности: рыбопереработка и хранение, судоремонт, золотодобыча и логистика.