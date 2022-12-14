Зимний отдых на природе со всеми удобствами и полноценным отельным обслуживанием – это то, что сегодня предлагают жителям края глэмпинги, туристические комплексы и базы отдыха региона. Можно отправиться за город как в однодневный тур, так и устроить себе небольшое путешествие на несколько дней. Как отметили в министерстве туризма края, в зависимости от выбранных услуг партнеры проекта предоставят скидку по промослову «Минтур».

– Весь декабрь действует специальное предложение в загородном комплексе, который расположен в Хабаровском районе, в селе Челны. В будние дни предоставляется скидка на размещение в апартаментах, а еще гости комплекса получат третий час банного комплекса с бассейном в подарок. Вас также ждут завораживающие пейзажи, изысканная кухня и большой выбор развлечений: зимняя рыбалка, каток, снежные горки и прокат снегоходов, – рассказали в профильном ведомстве.

Туры выходного дня устраивает один из загородных лагерей края, который находится в 36 километрах от Хабаровска, в селе Бычиха. Кристально чистый воздух, теплые комфортабельные кирпичные корпуса, пятиразовое питание, развлекательные программы для всех возрастов, мастер-классы, интеллектуальные игры зарядят гостей положительной энергией и отличным настроением. Можно устроить праздник для класса или отправиться на отдых дружным коллективом. Предложение действует на 17, 18, 24 и 25 декабря.

Отдых в глэмпинге на берегу реки Анюй в районе 70-го километра автомобильной трассы Лидога – Ванино – это 8 комфортных технологичных шатров, лаунж зона, баня. Один шатер рассчитан на проживание от 2 до 4 гостей. По приезду в глэмпинг гостей ждет уха на костре из разных видов рыб, строганина из ленка, сига и дикого мяса, чай на травах, приготовленный в котелке, а также рыбалка, русская баня на дровах или сибирский банный чан с пихтовыми лапами. А еще можно понаблюдать за амурским тигром через фотоловушки, а также отправиться на зимнюю экскурсию на снегоходах.

Если нет желания уезжать из города, но хочется чего-то необычного, то МКЦ «Амурский Утес» и музей им. Гродекова предлагают присоединиться к уникальному арт-проекту «Немая пятница». Его главная идея – воссоздание атмосферы первых синематографов Хабаровска. 16 декабря можно посмотреть черно-белые немые фильмы под аккомпанемент старинного рояля, возраст которого более 140 лет. Тапер «Немой пятницы» – Ирина Батраченко, которая будет аккомпанировать одному из 30 лучших фильмов эпохи немого кино, – приключенческой трагикомедии Чарли Чаплина «Золотая лихорадка».