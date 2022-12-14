Пять медалей завоевали спортсмены Хабаровского края на Кубке страны и Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию. Первый блок состязаний по зимнему ориентированию проходит сейчас в Ханты-Мансийском автономном округе.

На Кубке России победы в двух дисциплинах одержал Сергей Горланов. Воспитанник Хабаровского района показал лучшее время в гонках «лонг» и «спринт». Участники Кубка России должны были отбежать три гонки, но из-за морозов состоялось только две.

— Первый день бежали в минус 20, на следующий день гонку отменили, а во время спринта температура была около минус 23. Обе гонки провёл хорошо. В первый день чувствовал себя уверено, на второй дистанции было сложнее – мышцы немного выходили из тонуса после двух дней отдыха, из-за морозов снег был тугой, но всё получилось и победил, несмотря на условия. Кроме того, в этом году снежный покров на трассе небольшой, что необычно для этого региона. Думали будем лыжи выкидывать после каждой гонки, но экипировку спасает то, что под снегом не земля с камнями, а мох. Лыжи царапаются, но не критично. Впереди чемпионат России, который ценится в ориентировании выше. Нужно продолжать победную серию. Есть надежда, что будет теплее и все гонки состоятся, — отметил Сергей Горланов.

Юноши и девушки, которые боролись за медали Всероссийских соревнований и вовсе из-за погоды смогли пробежать лишь одну дистанцию. В лыжной гонке «лонг-общий старт» победителем среди юношей стал Артур Плехов. Илья Лебедев и Ксения Павлова стали бронзовыми призёрами соревнований.

Сегодня в Югорске стартуют чемпионат и первенство России. Соревнования завершатся 19 декабря. Спортсмены выйдут на старт пяти гонок. Кроме того, в этом сезоне для профессиональных спортсменов появилась дополнительная мотивация. Все ранговые старты зимнего сезона войдут в Кубок АКФА. За результаты в гонках ориентировщики будут получать рейтинговые очки, а весной будут подведены итоги соревнований.