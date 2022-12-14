Президентом Российской Федерации в ходе проведения пленарного заседания V Международного форума «Российская энергетическая неделя» поручено продлить программу социальной газификации, а также распространить её на медицинские и образовательные организации.
Данное решение поддержали в министерстве энергетики региона, отметив, что в Хабаровском крае все больше домовладений в населенных пунктах подключают к газу. Его используют в домах для отопления, приготовления пищи и подогрева воды До прихода «голубого топлива» жители отапливали жилье углем или дровами, при этом за зиму в среднем тратилось до 40 тысяч рублей, с газом граждане тратят гораздо меньше.
— В настоящее время краевыми властями проведена инвентаризация организаций, подлежащих газификации, сведения направлены в Минэнерго России. От жителей края поступило 9 558 заявок на догазифицию из которых принято к рассмотрению 5 681, заключено договоров на подключение 4 652. Газ позволяет улучшить качество жизни, освободить время на более полезные занятия, — отметили в министерстве энергетики региона.
В рамках реализации региональной программы газификации края в 2022 году выполнено строительство распределительных газопроводов в селах Ильинка и Матвеевка Хабаровского района, микрорайоне Красная речка в Хабаровске, в рабочем поселке Хор района имени Лазо, поселке Эльбан Амурского района. В г. Вяземский осуществлен перевод 8 многоквартирных домов со сжиженного углеводородного газа на природный.
Эта запись была опубликована 14.12.2022в 12:15. В рубриках: Общество.
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