На оборонные предприятия Хабаровского края, как и на большинство промышленных предприятий региона, трудоустройство ведется на постоянной основе. Сейчас на этих предприятиях открыто более 900 профильных вакансий.

Новые кадры ждут на флагманских промышленных предприятиях, реализующих как военные, так и гражданские госпрограммы: Амурском и Хабаровском судостроительных заводах, Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина, Хабаровском радиотехническом заводе, крупнейшем заводе по утилизации боеприпасов и производству промышленных взрывчатых веществ на Дальнем Востоке – Дальневосточном производственном объединении «Восход».

Открыты вакансии и на Хабаровском заводе ОАО «Дальхимфарм», который выпускает свыше 170 разных видов медикаментов, из которых около 100 относятся к жизненно необходимым лекарствам.

— Профессиональный состав вакансий разнообразен. Требуются как инженерно-технические работники, так и представители рабочих профессий, – пояснила первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Правительства края Инна Малинина. – Судостроительным предприятиям не хватает сборщиков корпусов металлических судов, трубопроводчиков судовых, электросварщиков, формовщиков. На авиационном заводе открыты вакансии инженеров-технологов, сборщиков-клепальщиков, операторов станков с ПУ. Упаковщики и транспортировщики требуются на завод по утилизации боеприпасов, химики, биологи, фармакологи, инженеры по валидации и стандартизации – фармацевтическому предприятию края.

На предприятиях ОПК внедряются программы обучения специалистов и повышения их квалификации, поддерживается система наставничества, вводятся дополнительные меры поддержки для сотрудников.

Работники оборонных предприятий получают временную отсрочку от призыва на военную службу во время проведения частичной мобилизации.

Информацию о вакансиях оборонных предприятий края и помощь в трудоустройстве можно получить в центрах занятости населения, обратившись лично или дистанционно через портал «Работа в России».