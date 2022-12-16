Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По информации следствия, 16 декабря 2022 года в утреннее время в Нанайском районе Хабаровского края автобус, перевозивший работников одной из компаний, осуществляющих деятельность на территории края, по автодороге Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре, попал в дорожно-транспортное происшествие, съехал с проезжей части и перевернулся. Есть погибшие, пострадавшие граждане госпитализированы в медицинское учреждение.

Следственная группа с участием наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов проводит осмотр места происшествия, в компании, где осуществляли трудовую деятельность граждане, а также на предприятии перевозчика проводятся обыски, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели случившегося, проводятся иные следственные и процессуальные действия.

В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям уполномоченных лиц по оказанию услуг перевозки и обеспечению компанией безопасного перемещения работников по маршруту следования.