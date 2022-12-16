На стол, обтянутый зелёным сукном положили самодельный переплёт в сине-жёлтом обрамлении. Рядом напечатанный, стопка в два раза выше русскоязычный перевод, слегка серовато-горчичная бумага выдавливала из себя чёрные буквы русского алфавита «Нация», внизу уже мелким шрифтом «Первичные наброски для будущей книги», а ещё ниже фамилия, имя, отчество и год издания «1924, Прага».

За окном декабрьское морозное утро, снежинки как пушинки кружились играючи в безветренную почти штиль, погоду.

Принесли подаренную вчера курительную трубку настоящего балканского мастера и чёрно-зелёную в золотой окантовке небольшую новую коробку на десять табачных папирос «Герцеговина Флор» местной фабрики «Ява».

«А парень молодец, не подвёл, всё-таки написал, или начал писать свою книгу, интересно будет прочитать, не просто интересно, а обязательно надо, — набивая проверенную старую трубку новым балканским папиросным табаком, Иосиф вспоминал вечерние беседы с молодым житомирским пареньком, пленным или совсем не пленным. Тогда трудно было разобраться на окраине, веками переходящего из рук в руки города с изображением на гербе львов. Да и всей этой окраинной для соседних государств территорией, — у них там, действительно «вся жизнь борьба», это слова Коли. Надо бы им помочь, не чужие ведь люди, если верить историкам про Данилу Галицкого, родственника Александра Невского и князя литовского Миндовга, почти братья, в одно время ведь жили. Так что же Коля написал, не поменялись ли взгляды за чуть более чем четыре года? Для него тогда все вокруг были враги, да, он сказал крылатую австро-венгерскую фразу «ни кацапа, ни жида, ни ляха». Да, эти австрияки умели посеять ненависть ко всему русскому. И как выжить без союзников, если все вокруг враги? Если надо помочь, поможем. Только сил наберёмся и, поможем».

Пахучий дым балканского табака растянулся по всему небольшому кремлёвскому помещению. Сидя в кресле, Иосиф наблюдал, как сизо-серый дымок своими слегка округлёнными краями касается острых иголочек подмосковной ёлочки, срубленной к новогодним праздникам. И это вчерашний подарок на день рождения, Клим постарался.

«Царь запретил, война шла. Ленин разрешил, война прошла, — Иосиф размышлял и одновременно наблюдал, как дым с каждой затяжкой всё больше и больше начинает обволакивать полутораметровую ёлочку, — скоро будет год, как простились с вождём. С ёлкой, как буржуазным пережитком, разобраться успеем. Так что же там написал Коля?»

— Товарышу комиссар! Вот, привёл свого житомырського родыча, Мыколою зовуть. Жалко, згыне за Петлюру. Може побалакаетэ з ным? Хлопець гарный, розумный, всёго двадцять два рокы, — армейский повар, поправляя тулуп, крепко держал за руку молодого парня в форме петлюровского офицера.

— Хорошо, Мышко, побалакаю.

— У хлопця есть нагороды царськи, крест Георгиевский, — не унимался повар.

— Хорошо, поговорим. Иди.

Наступила тишина. Взгляды встретились. Сказать, что враги, значит, ничего не сказать. Время наступило непонятное, поляки всё запутали и перепутали, людям жить спокойно не дают. Вот и мыкаются молодые парни из одного стану в другой, то за одних воюют, то, наоборот, других и, так может продолжаться до бесконечности.

— Воевал?

— Воевал в рядах армии Российской империи.

— Родом откуда?

— Житомир.

— Повар Мышко тебе кто?

— Родной брат матери.

— Сейчас тебя отведут, ты отдохнёшь, а утром на свежую голову поговорим.

«Тогда была осень, слякоть. Поляки решили возродить свою Речь Посполитую. Не успели от Ленина получить обратно свою Польшу, а туда же, воевать. Что за люди?»

Как только поляки подошли к «матери городов русских» Ленин и отправил Иосифа комиссаром в армию Тухачевского. До решающего сражения оставались считанные дни.

Иосиф взял в руки переплёт, полистал, положил обратно на стол. Открыл русский текст, перевод с якобы их национального языка, австро-венгерский продукт с польской примесью.

«Судя по переводу, пишет красиво. Хотя, интересного пока мало, всё общие слова, — дымя трубкой, Иосиф внимательно вчитывался в текст, — а это что? Стоп! Фашизм. Ближе к итальянскому языку. Кажется, что-то у Муссолини есть. Да, «фаши» в переводе с итальянского языка означает «связка прутьев». В двадцатом в его речах я что-то не помню про какие-то прутья».

— Товарышу комиссар! Вот привёл племяша, накормил, напоил, поспал. Научите его уму и разуму, прошу, — стоя с открытым ртом, повар Мышко ждал, что скажет комиссар.

— Заходите. Ты Мыколай присаживайся, а ты, Мышко, ступай на кухню, — повар тут же подсуетился и на столе оказался самовар, походные алюминиевые кружки, маленькие ложки, — а тут щэ цукерки польськи и рафинад.

— Спасибо Мышко.

Разливая в кружки пахучий на карпатских травах чай, Иосиф внимательно наблюдал за Мыколой.

— Давай так, тебя я буду звать Коля, Николаем. Мне так проще.

— Хорошо.

— Я внимательно почитал твой допрос. Меня заинтересовали твои взгляды на независимость людей, проживающих в этих галицких и волынских местах. Как я понимаю, местные люди хотят жить в своём государстве?

— Да, я стараюсь изложить свои пока теоретические взгляды на бумаге.

— Как я понял, речь идёт про земли Львов и Станислав. А тебе до них какое дело? Ведь ты из Житомира, Малороссии, земли Российской империи с 1793 года, после второго раздела Польши.

— Тут такое дело …

— И как же будет называться твоё государство?

— Поляки, а потом и австрияки называли эти места своими окраинными территориями. В произношении русин вначале появилась буква «у», получилось украинная земля, можно, например «Украина».

— Да, красиво. Мне нравится.

— Украина красивое название.

— А какую территорию туда включать будешь? Какие земли? Ведь Волынская земля с твоим Житомиром, Киев и Чернигов есть Малороссия. Всё, что ниже и восточнее со времён Екатерины называется Новороссия. Так, где твоя Украина?

— Украинская Народная Держава …

— Не пройдёт. Просто смешно.

— Почему?

За окном красноармейцы походным шагом пели новую, только что написанную композитором Самуилом Покрассом и поэтом Павлом Горинштейном строевую песню «… и все должны мы неудержимо идти в последний смертный бой!», красивая песня. Приближалась решающая битва с поляками.

Тогда разговор с Николаем начинал принимать политическую окраску с небольшим элементом дискуссии.

— Иосиф, к тебе пришёл доктор Дубрава, — приоткрыв дверь в рабочий кабинет и, прервав воспоминания, заглянула жена.

— Пусть заходит.

— Доброе утро, командир, — такое приветствие от московского хирурга сохранилось ещё с царицынских времён.

— Слушаю тебя, Алексей Петрович. Опять хочешь сказать, что курить вредно?

— Нет. Я по другому поводу. Ко мне больного привели, зовут Николай, точно фамилию не записывал, в бреду что-то про книгу говорил.

— Что с ним?

— Температура высокая держится. Определил в лазарет.

— Как поправится, скажешь. Книга у меня, вот, читаю.

— Смесь балканского табака и подмосковной ели даёт приятный аромат.

— А ты говоришь, что курить вредно.

«Тогда мой рассказ о борьбе за власть после Февральской революции его, Николая, в буквальном смысле ошеломил, особенно, когда речь зашла о трёх силах. Откуда и как тогда вылез Керенский, сегодня, как и тогда, думать о нём нет смысла. Исходная обстановка той шахматной партии была непростая, поди разберись. Тогда США задумали свой доллар продвинуть во главу всего денежного мира. Мешали Россия, Германия и Австро-Венгрия, значит, надо их столкнуть, а это война. И она началась. Теперь про развал России. Первая и главная сила была от германцев, их прямой представитель Ленин, цель сепаратный мирный договор между Германией и Советской Россией. Вторая по значимости от США и Великобритании определялась псевдонимом Троцкий, по их задумке всю Россию надо разделить и грабить. И третьими считались бандюганы во главе с Яшкой Форточником, у них свой особый интерес представлял «форточник» Яков Свердлов».

— Как видишь, имеем такой расклад, довольно непростой. Про Брестский мир с Германией от 3 марта 1918 года знаешь? – Иосиф вопросительно посмотрел на своего собеседника, понял, что знает, — тогда Ленин его заключил. Но была идея о создании буферного государства и, Германия намёк поняла, крючок, как говорят в народе, «заглотила по самые жабры», ориентируясь по своей внутренней продовольственной ситуации на это с радостью пошла.

— Интересно. Как я понял, буферное государство это Украинская Народная Держава.

— Правильно понял. Слушай дальше. Здесь Германия получила право вместе с австрияками на введение своих оккупационных войск. Во главе поставили историка Михаила Грушевского. Границы этого государства германские и австрийские топографы чертили, какие им вздумается. И они создали карту Украинской Державы, куда определили всю Малороссию, всю Новороссию, Галицию и, что самое интересное, Кубань. При таком раскладе Ленин не противился, — Иосиф не спеша начал набивать трубку табаком, — понимаешь, даже рад был! И чем закончилась вся та державная эпопея? Германцы и австрияки с этих территорий эшелонами вывозили весь урожай 1918 года, продовольствие и не только к себе, чтобы избежать голода в своих странах. Так называемый «украинский народ» их совершенно не интересовал. Ограбление века! Я не буду тебе рассказывать, что творили экспедиционные войска англосаксов на Дальнем Востоке, в Сибири и в Поморах, пусть историки разбираются.

— Да, действительно, грабёж среди бела дня, — молодой будущий теоретик своего народа задумался.

— В ноябре 1918 года, одиннадцатого числа Германию записали как проигравшие мировую войну, спустя месяцы территория Украинской Державы, благодаря западным государствам превратилась в настоящее поле боя, здесь и Деникин, и Махно, и Петлюра. Гремучая смесь!

— А поляки?

— Поляки, их часть, после трёх разделов Польши были в составе Российской империи. Им Ленин, после октября семнадцатого года сразу дал независимость, — на миг Иосиф остановился, подбирая правильные слова, чтобы собеседнику понятно было, — тут же распадается Австро-Венгрия и, на землях Львов и Станислав, туда входивших, началась освободительная борьба за создание своего государства, украинского. Поляки сразу вмешались, подавили, убили вожаков, в том числе и священников во главе с Андреем Бандерой. Вот она, твоя земля «Украина», сегодня под польским гнётом. Не знаю, как и что будет дальше, у нашей Красной армии освободительная миссия для местных жителей. Мы есть, по сути, один народ!

— Тут я не согласен, — первый раз петлюровский, бывший царский офицер решил перечить комиссару, — а как же Киевская Русь?

— Что есть Древнерусское государство в своих границах, представляешь? Территория большая, народы населяли разные. Среди них поляне, сиверяне, вятичи, древляне, где твой город Житомир. Ещё волыняне, галичане, подоляне, кривичи, поморы и так далее. Много из истории утекло или сгорело навсегда. Когда на киевском престоле в очередной раз был Юрий Долгорукий, его отравили поляки, а заодно массово начали сжигать всё, что касалось истории Древней Руси. Камня на камне не оставили! При Екатерине по её указанию писать историю государства Российского начинали немцы и, по её предложению это самое Древнерусское государство назвали «Киевская Русь». Это я к тому, что в 1686 году Киев за большие деньги был выкуплен у поляков. Потому и Киевская Русь, а Киев стал «матерью городов русских», в ту же екатерининскую копилку, — житомирский паренёк Николай сидел в задумчивости, — поэтому, если смотреть на историю Древней Руси, то в ней пустота до прихода Рюрика. Нет никаких фактов!

— А как же исторические исследования Михаила Грушевского?

— Читал. Много исторических противоречий, есть вопросы. Сегодня это не суть важно, тут с поляками надо разобраться, а там видно будет.

«Как оказалось, тогда с поляками разобраться не удалось, потерпели сокрушительное поражение. Земли Львов, Станислав и Волынь стали польскими землями, — после ухода доктора-хирурга, Иосиф встал, подошёл к окну, вспомнил про больного Колю, — надо завтра сходить к нему в лазарет, проведать. Пишет красиво, только что он подразумевает под каждым прутком. У Муссолини там понятно, пруток есть каждое отдельное итальянское королевство, у него стремление к объединению. Есть даже определение «фашизм это благополучие всех народов за счёт этих народов, проживающих на одной территории». То есть, они в своей философии не предполагают захват чужой территории. Всё понятно, как на ладони. А что у Николая? Что представляет каждый пруток в отдельности на такой маленькой территории? Ещё в книге первые ростки философского течения «солидаризм». Чувствуется запашок эссеров, Чернова и Савинкова. Слишком много теорий для такой маленькой территории. Надо прочитать всю книгу до его выздоровления».

Борьба за власть в Советской России разгорелась не шуточная. Год как умер вождь мирового пролетариата Ленин, до него ушёл из жизни Яков Свердлов, как и прежде со своей идеей о мировой революции носится Троцкий.

Писатель из Праги, так записали Николая в пропуске, ожидал приглашения на дружескую беседу.

— Заходи, Николай, присаживайся. Прочитал твои размышления, — Иосиф подошёл, протянул руку, поздоровались.

— Здравствуйте. Я рад, что удалось приехать, только вот приболел.

— Ничего, вылечим, физическое здоровье поправить труда не составит. Сложнее с головой, точнее, с мозгами, — Иосиф непроизвольно вдруг громко засмеялся, — и кто же тебе их немножко запудрил?

— Образование получаю в Праге.

— Понятно. Переубеждать не буду. Здесь дело такое, самому надо разбираться, если взялся решать судьбы людей. Ошибка в таком деле дорогого стоит. Беда как бездна, всегда ходит рядом. Иногда ошибиться ради всеобщего блага людей не так страшно. Как говорят, «лучше перебздеть, чем недобздеть». Давай, что у тебя там, какие вопросы?

— Я здесь больше не как писатель, а больше журналист. Хотелось бы знать о перспективах развития Украинской Советской социалистической республики в составе Союза Советских социалистических республик, — Николай внимательно вглядывался в лицо Иосифа, пытался понять, в чём заключается его появившийся хитрый прищур.

— Секретов никаких нет. Тогда нам не удалось у поляков забрать территории Львов и Станислав, да и Волынь потеряли, — начинающий журналист начал делать пометки в своём блокноте, — на всей территории проведём индустриализацию и коллективизацию, будем превращать аграрную территорию в крупную промышленную зону. Построим новые заводы и фабрики, создадим колхозы и совхозы. На всей территории в следующем году начнём украинизацию, главный язык будет украинский, много школ будет с обучением на украинском языке. Для этих целей из Вены выписали Михаила Грушевского, того самого из Украинской Народной Державы, теперь он состоит в партии большевиков. Будет впервые в мировой истории введена национальность «украинец». Понятно, что в этом понятии «украинец» нет никаких генетических и исторических корней, но делаем это взамен исторических народностей таких как поляне, сиверяне, подоляне и так далее. В противовес западной идеологии. Чтобы не делить, все народности назовём сразу одним словом «украинец» и точка. После той беседы с тобой загорелся я желанием создать на этих землях, бывших Малороссии и Новороссии настоящую конфетку, в память о Потёмкине, чтобы люди жили в добре, тепле и уважении друг к другу. Теперь о материальном. Есть одна проблема, западные страны готовы поставлять станки и оборудование, но платить требуют не деньгами и, даже не золотом, а зерном. Зерном! Странно, не правда ли, а если год будет неурожайным, наступит голод? Сам знаешь, пойдут бунты, забастовки. Государство может и рухнуть. А как твоя будущая книга? Какое будет название?

— Хочу остановиться на таком, «Нациократия».

— Понимаю, но не совсем. Нация предполагает один народ, а «кратос» в переводе с греческого языка власть. Ты хочешь создать теорию власти одного народа на одной территории? А как же фашизм? История с прутьями?

— Думаю, как бы это объединить.

— Ты для какой территории хочешь применить свою теорию?

— Для земель Львов, Станислав, Волынь. Там люди ведут активную борьбу против польского насилия. Хотят создать своё государство.

— И ты предлагаешь воплотить тот предложенный тогда в начале века австро-венгерский лозунг «ни кацапа, ни жида, ни ляха» на такой маленькой территории? Кацапы – это русские. Жиды – это евреи. Ляхи – это поляки. Там ещё есть народности галичане, волыняне и так далее, не буду вдаваться в подробности. Тогда кто эта одна нация? Украинцы? Но в этом определении нет генетических и исторических корней. Это есть общее понятие для определения национальности в целях административного управления, — как бывший народный комиссар по национальностям, Иосиф говорил вдумчиво, с расстановкой, видел, что мозги этому парню западное образование действительно поставило набекрень, значит, у себя в Советском Союзе надо срочно браться за образование, — здесь как быть? Результат в итоге такой: в Львове, Станиславе и Волыни будут жить только украинцы, а остальных на выселение или уничтожение. Так получается? И что плохого тем землям сделали кацапы, или, как их ещё называют, москали? Про ляхов и жидов своё веское слово сказал Николай Васильевич Гоголь словами Тараса Бульбы. Основная мысль его произведения борьба за веру. Что у тебя про веру? Ничего нет!

— Для этих территорий есть большое идеологическое наследие разных авторов, в том числе и европейских. Буду изучать.

— В целом мне твои наброски к будущей книге понравились. Есть интересные мысли. Лично я не увидел чёткого разграничения на добро и зло. Надо работать. Если ты читал роман Фёдора Михайловича Достоевского «Бесы», то поймёшь правильно суть мысли в его словах. Если кратко, когда государство на одну плоскость ставит добро и зло, то государство исчезает. — Тут Иосиф подошёл к шкафу, достал книгу, открыл на закладке. — Дословно, о чём нам писал Фёдор Михайлович Достоевский в своём романе «Бесы» на тему добра и зла: «…никогда не было ещё народа … без понятия о зле и добре. У всякого народа своё собственное понятие о зле и добре и своё собственное зло и добро. Когда начинают у многих народов становиться общими понятия о зле и добре, тогда вымирают народы и тогда самое различие между злом и добром начинает стираться и исчезать».

Расстались Иосиф и Николай в хорошем расположении духа, каждый остался при своём и, больше в этой жизни им свидеться не пришлось.

15 декабря 2022 года.

Сергей Роща