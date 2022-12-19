Губернатор Михаил Дегтярев поделился опытом Хабаровского края по привлечению трудовых ресурсов на совещании по показателям Национального рейтинга состояния инвестклимата с субъектами ДФО Агентства стратегических инициатив.

В обсуждении приняли участие руководители федеральных профильных министерств и ведомств, главы дальневосточных территорий, представители крупного бизнеса.

По данным АСИ, последние несколько лет в округе наблюдается естественная убыль населения, которая не перекрывается миграционным приростом. Исключением являются Хабаровский и Камчатский края, Республика Саха (Якутия). В то же время на рынке труда всех регионов ДФО имеется дефицит кадров.

Как отметил губернатор Хабаровского края, качество и доступность трудовых ресурсов – ключевое направление роста. Он поделился опытом региона в решении поставленного на совещании вопроса.

— Мы работаем в постоянном контакте с бизнесом, прогнозируем тенденции развития и знаем точную кадровую потребность. Мы лидеры по уровню синхронизации профессионального образования с запросами рынка труда, обеспечиваем бизнес необходимыми кадрами. За последние три года в наших колледжах по запросу работодателей открыто 20 новых специальностей, – заявил Михаил Дегтярев.

В этом году в Губернаторском авиастроительном колледже Комсомольска-на-Амуре создан кластер «Машиностроение». Оснащено 9 рабочих зон для обучения под потребности авиазавода. В 2023 году будет запущен кластер «Водный транспорт» с созданием 8 мастерских и 9 рабочих зон.

— А на 2024-2025 годы готовим заявки под строительство, судостроение, горную отрасль и другие приоритетные сферы экономики края, — подытожил губернатор.