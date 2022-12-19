Всероссийская федерация плавания подвела итоги Конкурса лучших практик по реализации межведомственной программы «Плавание для всех» в регионах России. В результате Хабаровский край вошел в тройку самых активных и эффективных субъектов Российской Федерации, заняв второе место в общем рейтинге. Как сообщили, в профильном ведомстве, к реализации проекта на территории региона приступили в прошлом году.

Сегодня программа «Плавание для всех» успешно интегрируется в спортивную и образовательную жизнь края. Так, плаванию, обучены более 4,5 тысячи человек. Это школьники и студенты, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья. Работу с ними проводили 29 спортивных инструкторов.

Также в рамках проекта «Юнифайд-плавание» за счет средств гранта Специальной Олимпиады России научились плавать 55 ребят с ОВЗ. Кроме того, на уроках физкультуры в 17 школах и вузах края прошли обучение около 2,5 тысячи учащихся.

— Программа «Плавание для всех» позволяет нам решать сразу несколько задач – это популяризация такого вида спорта как плавание и повышение интереса к ведению здорового образа жизни в регионе. И мы видим, что интерес у жителей есть, программа набирает популярность. Именно поэтому в этом году в пяти муниципалитетах края — Амурский, Верхнебуреинский, Ванинский, Комсомольский и Николаевский районы были дополнительно приняты на работу еще 5 инструкторов, — отметил министр спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов.

Напомним, межведомственная программа «Плавание для всех» была разработана по поручению Президента России Владимира Путина в 2019 году. Это 36-часовая программа обучения базовым навыкам плавания и активного здорового образа жизни. В регионе «Плавание для всех» реализуют в краевой столице, а также в семи муниципалитетах.