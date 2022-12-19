Около 10 тысяч обращений подано через портал «Голос27» с начала года.

Наиболее популярные вопросы традиционно касаются жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. Всего через «Голос27» доступны 120 социально значимых направлений.

— Портал дает возможность напрямую обратиться в различные исполнительные органы и учреждения, а также максимально быстро получить ответы. В режиме реального времени граждане могут отслеживать этапы рассмотрения вопроса, оперативно узнавать о принятых мерах в личном кабинете, — отметили в региональном минцифре.

Также на сайте работает онлайн-голосование «Люди решают». В этом году самой популярной стала инициатива «1000 дворов на Дальнем Востоке». Территории для благоустройства по федеральной программе выбрали более 44 тысяч граждан. Всего в 2022 году прошло шесть опросов и пять голосований с охватом 68 тысяч человек.

«Голос27» запущен в 2013 году. За это время с его помощью подано почти 45 тысяч обращений, 97% из них решены. Для входа на портал достаточно ввести телефон или электронную почту либо авторизоваться через «Госуслуги» или «ВКонтакте». Также доступны мобильные приложения для Android и iOS.