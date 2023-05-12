Производство сухих пиломатериалов в Хабаровском крае освоила еще одна лесоперерабатывающая компания. Для этого предприятие обратилось в краевой Фонд развития промышленности (ФРП), где получила льготный займ в 19,6 млн рублей. На его средства было закуплено необходимое оборудование. Теперь организация сможет выпускать до 7500 м3 сухих пиломатериалов в год.

Сухие пиломатериалы – особая качественная продукция с повышенной добавочной стоимостью. Такой материал устойчив к влаге и трещинам. Более широкие доски подходят для создания несущих элементов, а узкие полотна применяются как для строительства, отделки, так и для производства мебели. На территории края производством уже занимаются несколько предприятий, выпуская около 8,5 тысячи м3 в год.

– Первая партия продукции уже успешно выпущена. Мы реализуем инвестиционный проект по созданию новых перерабатывающих мощностей. За займом обратились, чтобы провести очередной этап модернизации производства — приобрести сушильный комплекс. Это дало нам возможность выйти на производство продукции с более высокой добавочной стоимостью. Мы теперь сможем принимать участие в таких региональных проектах, как «Дом дальневосточника». Отмечу высокий профессионализм сотрудников Фонда, сопровождающих наш проект с момента подачи заявки на получение займа и до запуска оборудования в эксплуатацию. Мы надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества для реализации новых проектов, – прокомментировал коммерческий директор ООО «Таунга-лес» Алексей Шапенков.

Недавно специалисты ФРП посещали предприятия Ванинского и Советско-Гаванского районов. Побывали они и на площадке компании «Таунга-Лес», ознакомившись как работает новое производство. При встрече с руководителем обсуждалась дальнейшая реализация проекта. Сейчас прорабатывается вопрос получения еще одного займа уже на 100 млн рублей для модернизации лесопильного комплекса и приобретения дополнительного оборудования.

Напомним, что Фонд развития промышленности учрежден Правительством Хабаровского края в 2017 году. Главная его задача – развитие промышленного производства путем предоставления доступных льготных займов для малых, средних и крупных производственных предприятий. Сумма предоставляемых кредитов — от 5 до 10 000 млн рублей по льготной ставке от 1 до 5% Получить более подробную информацию о мерах поддержки можно по телефону 8-800-350-48-27 или на сайте фонда.