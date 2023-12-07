Средний и малый бизнес Хабаровского края за январь-сентябрь на 64% увеличил объем банковских гарантий, предоставленныхВТБ, до 3,2 млрд рублей. Активный рост популярности инструмента связан с перестройкой логистических цепочек и формированием новых деловых связей. По итогам девяти месяцев в ВТБ также выроспортфель привлеченных средств предпринимателей и юридических лиц региона.

Корпоративный портфель привлеченных средств ВТБ в Хабаровском крае с начала года прибавил 22%, превысив на 1 октября 32,7 млрд рублей. Драйвером стали средства крупных предприятий, темпы роста которых были опережающими: с начала года на 63%, до 11,3 млрд рублей.

«Изменения делового климата отражаются в спросе на услуги банков: динамике депозитов и кредитов, документарных операций и расчетов. По итогам третьего квартала мы фиксируем рост портфеля привлеченных средств предприятий, высокую динамику продемонстрировал и гарантийный портфель в сегменте среднего и малого бизнеса: с начала года в 1,6 раза, до 3,2 млрд рублей.Гарантийная поддержка банка помогает корпоративным клиентам сохранять стабильность в сегодняшних обстоятельствах,обеспечивая их обязательства перед контрагентами, позволяет сохранить рабочие места и аккумулировать необходимые ресурсы для дальнейшего развития предприятий», — прокомментировал единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в Хабаровском крае – вице-президент ВТБ Евгений Орлов.

Для участников закупок ВТБ предоставляет все виды гарантий: тендерные, возврата аванса, исполнения обязательств по контракту. Участникам внешней торговли доступны гарантии, принятые в международной практике. Они исключают риски участников сделки, связанные с невыполнением взаимных обязательств: непоставки товаров или невозврата авансового платежа. У бизнеса также востребованы гарантии в пользу таможенных и налоговых органов.

Спикер добавил, что в третьем квартале в Хабаровском крае продолжилась работа по интеграции ВТБ и банка «Открытие». В октябре ВТБ запустил новую цифровую платформу для среднего и малого бизнеса: часть клиентов обоих банков уже начала работать на ней, переход всех клиентов планируется завершить до конца 2024 года. Бизнес Платформа ВТБ доступна и новым пользователям после открытия счета в ВТБ.