К зимнему сезону 2023-2024 годов на территории города планируется обустроить 78 спортивных площадок.

Из них 64 катка будут организованы на территории жилмассивов. В Железнодорожном районе зальют 13 хоккейных коробок, в Индустриальном – 30, 2 площадки для катания появятся в Кировском районе, 12 – в Краснофлотском, в Центральном районе горожане смогут свободно покататься в 7 местах.

«Также будет организовано 8 катков при общеобразовательных учреждениях, – сообщил главный специалист отдела управления по физической культуре и спорту Владислав Харламов. – На данный момент три катка на жилмассивах полностью залиты. Кроме того, жители и гости краевой столицы могут уже кататься на коньках на стадионах «Нефтяник» и «Динамо» – лёд на них готов. Все работы по заливке планируем завершить к 15 декабря, если не помешают погодные условия».

Также накататься вволю можно будет на самом большом на Дальнем Востоке катке под открытым небом, расположенном на городской набережной. Его открытие запланировано на 16 декабря.

Плата с горожан будет взиматься только за катание на муниципальных и краевых стадионах: «Заря», «Юность», «Нефтяник», «Арсенал», «Авангард» и «Динамо».