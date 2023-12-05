Продолжается внедрение регионального бренда «Сделано в Хабаровском крае», инициированного губернатором Михаилом Дегтяревым. Бренд направлен на повышение узнаваемости продуктов местного производства на торговых пространствах региона и за его пределами.

Первая брендированная продукция была представлена в ноябре этого года в Москве на Ярмарке регионов Дальнего Востока, Международной выставке-форуме «Россия» и Днях Хабаровского края в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. По поручению главы региона на товары был наклеен стикер с изображением бренда региона. Это позволило продвигать продукцию края и на всероссийских и международных мероприятиях.

— Сейчас наша работа направлена на регистрацию бренда. Пакет документов направлен в патентное бюро. Мы также приступили к разработке проекта порядка, который будет регламентировать правила использования логотипа на производимой продукции, товарах и услугах. Планируется, что право получат только те производители, которые производят качественную продукцию, чтобы жители края были уверены в том, что покупают, — отметила начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности краевого минсельхоза Светлана Абдалова.

Она также добавила, что у ведомства в планах договоренность с торговыми сетями о выделении отдельных полок для брендированных товаров, чтобы жители края могли без труда найти местную свежую продукцию.

Напомним, разработку и внедрение бренда глава региона Михаил Дегтярев поручил минсельхозу, минпромторгу и минэкономразвития края. А также отметил, что выбрать его должны жители, так как они основные потребители местной продукции. В период со 2 по 11 октября на платформе «Голос.27» состоялось всенародное голосование. Было представлено 17 вариантов. В итоге логотип, набравший наибольшее количество голосов жителей региона, был официально объявлен региональным брендом.