На набережной стадиона имени Ленина в Хабаровске началась заливка самого большого бесплатного открытого катка на Дальнем Востоке. В этом году его площадь также составит почти 7 тысяч квадратных метров. «Народный» каток – одно из любимых мест зимнего отдыха у хабаровчан и гостей краевой столицы. Здесь проводится множество спортивно-развлекательных мероприятий в рамках регионального проекта «Доступный спорт», реализуемого благодаря нацпроекту «Демография», инициированному Президентом России Владимиром Путиным.

На первом этапе ледовое полотно заливается вручную, на втором – работы проводятся с использованием техники. В этом сезоне каток традиционно будет разделен на несколько зон – «каток-малышок» для совсем юных гостей, «хоккейный каток» и основная зона. Кроме того, в этом году появится ограждение внутри катка.

— Заливка катка проводится ежегодно, начиная с 2015 года, и конечно, это одно из самых долгожданных событий каждую зиму. Особенно, популярен наш каток на набережной в период новогодних каникул, когда его посещают до 15 тысяч гостей в сутки. В этом году мы оставили все самые популярные спортивные локации, при этом немного изменили оформление. Например, ледовая площадка засияет гирляндами теплого свечения, что создаст единый композиционный ансамбль, а также придаст уюта, атмосферности и новизны, – рассказал и.о. директора Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края Олег Пискунов.

Главным украшением «народного» катка по-прежнему станет большая ель, которая уже установлена в центре ледовой площадки. Также территорию возле Универсального краевого спортивного комплекса украсят арт-объекты животных, фотозона «Сани и ящик Деда Мороза», кашпо и елочные шары. Парковую зону украсят жар-птицы – светящиеся персонажи русских народных сказок. В самом комплексе, как и в прошлые годы будут работать зоны фуд-корта и проката коньков.

Открытие площадки ожидается 16 декабря. Посетителей ждут конкурсы и розыгрыши призов, выступление творческих коллективов, а также спортивные локации. В течение всего зимнего сезона планируются бесплатные мастер-классы по фигурному катанию.